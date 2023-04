El truco que pocos conocen para cancelar gratis tu reserva de hotel con menos de 24 horas de antelación

El usuario de Tik Tok Leo Scaglione (@scaglioneleo), que cuenta con más de 26.000 seguidores a los que aconseja sobre finanzas, viajes e inversiones, ha dado un truco para evitar pagar la reserva de un hotel cuando por un infortunio de última hora no se va a poder llevar a cabo.

Para contar el truco ha creado una conversación ficticia con otra persona en la que le comenta que tiene una reserva en 12 horas y que querría cancelarla. Desde el hotel le informarían que, al quedar menos de 24 horas, eso no iba a ser posible y para anularla no iba a recibir el importe completo.

Entonces, él saca el truco y pide modificarla y que se la cambien a pasado mañana. El hotel le dice que sí que se puede, así que le cambian la reserva quedando un día más de margen.

Al rato, vuelve a llamar y ya no le dice que tiene la reserva para dentro de 12 horas, si no que la tiene dentro de algo más de un día. Ahí ya no le ponen pegas para cancelarla y recibe el importe completo que había adelantado.