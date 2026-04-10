Pedro Duque explica la "extraña" acción que deberán hacer los astronautas de Artemis II dentro de la nave antes de tocar la Tierra

Artemis II ya prepara su vuelta a 'casa'. Este viernes (madrugada del sábado ya en España), la misión regresará a la Tierra con sus cuatro tripulantes a salvo tras hacer historia alrededor de la Luna.

En los últimos díez días, los participantes del viaje más lejano jamás hecho por el ser humano —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— han captado imágenes nunca vistas de la cara oculta de la Luna.

Su misión no solo ha marcado el record de mayor distancia alcanzada desde la Tierra, sino que ha sentado las bases para un no tan lejano regreso a la superficie lunar, previsto para 2028.

Pero antes la misión pasa por un correcto amerizaje en el océano Pacífico en su regreso a la Tierra. Se trata de un proceso más complejo de lo que cabría pensar, pues no se trata únicamente de marcar punto de destino. Lo ha explicado el astronauta y exministro de Ciencia Pedro Duque en el canal 24 Horas de TVE.

Cuando resten unas cinco horas para el amerizaje, lo primero que deberán hacer los integrantes del Artemis II es una "corrección orbital, la última, con las últimas medidas para el regreso", señala Pedro Duque, que advierte que la vuelta a una atmósfera con gravedad puede incluso "doler" en el cuerpo de los astronautas tras días en un entorno de total ingravidez.

Pero hay otra clave más a "nivel personal".

El astronauta español de la Agencia Espacial Europea ha detallado algo que "a la gente le extrañará un poco" y que deberían hacer los cuatro astronautas antes de entrar en la Tierra. Se trata de beber agua con sal.

"Esto es porque en ingravidez pierdes mucho líquido, se te va a la parte de arriba del cuerpo y se vacía la de abajo", algo que choca con la cotidianidad, porque "el cuerpo está acostumbrado a sacar el líquido de abajo al estar de pie".

Por ello, asegura que es fundamental "beber mucha agua con sal" y hacerlo "antes de llegar a la Tierra", para poder "bombear ese líquido al cuerpo" y evitar la deshidratación.