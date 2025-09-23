Trump llega a la ONU, se hace el silencio y tarda segundos en liársela a unos trabajadores

Donald Trump está de vuelta por la sede de las Naciones Unidas. El 47º presidente de EEUU ha regresado al debate de la Asamblea General de la ONU, seis años después de su última intervención, entonces como 45º mandatario estadounidense. Y si siempre se le espera con una mezcla de interés e incertidumbre, en esta ocasión el eco es aún mayor.

El reconocimiento en masa del Estado de Palestina aprovechando la Asamblea General de la ONU está marcando la gran cita mundial de la diplomacia, pero la irrupción de Trump ha supuesto un punto y aparte... como suele ocurrir con él.

A su entrada al salón se ha hecho el silencio en la sede de la ONU en Nueva York. Cortés, ha saludado a los presentes, ha agradecido los aplausos recibidos y, acto seguido, ha vuelto a ser 'él'.

Mientras sacaba pecho de su retorno "seis años después" y con un mundo en un periodo "muy difícil" por las guerras y otras crisis, Trump se ha dado cuenta de que no funcionaba el prompter, la herramienta para mostrar en una pantalla el discurso y no hacer al orador leer los folios.

"No me importa hacer este discurso si no funciona el prompter, así hablo con el corazón... Eso sí, ya digo que los que se encargan de ello tendrán problemas", ha espetado en una suerte de amenaza a los trabajadores técnicos de la ONU, ante la sorpresa generalizada de los asistentes.

Varios minutos después y ya metido en su verdadero discurso de autobombo, el prompter ha vuelto a funcionar, como ha señalado Trump. "Da igual, ya sigo con mis folios", ha matizado antes de seguir.