Trump relaciona el consumo de paracetamol con el autismo y Mónica García lo censura con estas duras palabras

Mónica García carga contra el último anuncio de la Casa Blanca. El presidente Trump anunciará en las últimas horas que el consumo de paracetamol en embarazadas eleva el riesgo de autismo. Unas afirmaciones que han dado la vuelta al mundo y ha desatado alarma entre los sanitarios. Para la ministra de Sanidad: "La comunidad científica yo creo que está aterrada".

En unas declaraciones en el programa de RTVE Directo al Grano, García ha recordado que "no hay ningún aval científico" que certifique que existe una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé. "No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el fármaco", ha añadido.

En su opinión, el presidente de Estados Unidos "ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia", y, en lo que respecta a este anuncio, señala que "es grave y es irresponsable", además de "muy poco consciente de la repercusión que tiene en las personas y en su salud". "La comunidad científica yo creo que está aterrada", ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha recordado que Trump suele hacer afirmaciones no avaladas por la ciencia, como durante la pandemia cuando defendía las inyecciones de lejía y tomar el sol como remedios contra la COVID-19. "Esto es gravísimo y es, además, dicho desde el lugar en el que lo dice el presidente todavía más grave y más irresponsable. Pero tiene que ver con una falta de confianza en las instituciones, falta de confianza en la ciencia, falta de confianza en el Sistema Nacional de Salud".

En su opinión, este anuncio forma parte de la estrategia de Trump basada en "incitar al miedo y la desconfianza", con el objetivo de cambiar el foco mediático. "Yo no sé si con el paracetamol va a ser capaz de cambiar el foco del genocidio que se está produciendo en Gaza. Me parece muy aventurado. Ahora, sí que es verdad que es capaz de infundir miedo y desconfianza sobre cosas que ni los científicos, ni los médicos, ni nadie avalan".

La administración Trump, de la mano de su secretario de Salud, Robert. F. Kennedy, ha preparado una comparecencia en la Casa Blanca este lunes a las 22.00 (hora peninsular). El plan incluye una advertencia explícita a las mujeres embarazadas: no usar paracetamol en las primeras fases de la gestación, salvo que sea estrictamente necesario para bajar la fiebre. Asimismo, se presentarán resultados preliminares sobre la leucorovina, o ácido folínico, un medicamento recetado habitualmente contra la anemia que, según los responsables del gobierno, han encontrado "mejoras notables" en el habla y la comprensión de niños con autismo tratados con esta sustancia.