TVE emite un rótulo sobre Juanma Moreno mientras Sánchez hablaba en el Congreso: "Hace cuatro años tuvo una flor en el culo"

El rótulo que se ha visto esta mañana en 'La Hora de La 1' (TVE)

Sorpresa en TVE. Durante la emisión de la señal en directo de la sesión de control al Gobierno, en el programa La Hora de La 1, presentado por Silvia Intxaurrondo, se ha podido ver un rótulo muy llamativo.

Mientras Pedro Sánchez intervenía desde el Congreso, la cadena pública ha colocado un faldón que nada tenía que ver con lo que estaba diciendo. "Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluto. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo", rezaba el rótulo.

Este mensaje, entrecomillado, como si fuera una cita textual, se ha mantenido durante varios segundos. Se desconoce qué ha podido pasar, pues TVE no se ha pronunciado al respecto.

El texto es especialmente llamativo por su lenguaje inapropiado y porque, lejos de hablar sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez estaba refiriéndose a las manifestaciones en contra de la guerra de 2003 previas a la invasión de Irak por los Estados Unidos.

TVE no se ha pronunciado

Después de que desapareciese el rótulo, el programa ha continuado con total normalidad. Durante la retransmisión de la sesión de control al Gobierno se han sucedido otros rótulos que, estos sí, hacían alusión a lo que estaba sucediendo en el Congreso.

Algunos usuarios de la red social X capturaron el controvertido momento, alertando así de lo inusual del rótulo. "¿Soy el único que ha visto este rótulo en La Hora de La 1 al inicio de la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la guerra?", se ha preguntado el periodista José Antonio Piñero.

Por el momento, desde el Partido Popular no se han pronunciado. Tampoco desde la cadena pública ni desde el programa que dirige y presenta Silvia Intxaurrondo todas las mañanas en La 1.

El único precedente similar que se recuerda fue el del rótulo que hacía referencia al anuncio de la marcha de la princesa Leonor a estudiar a Gales. Un guionista de TVE lo comparó con el exilio del rey emérito a Abu Dabi: "Leonor se va de España, como su abuelo".