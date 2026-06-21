Un abogado penalista señala la paradoja detrás de la decisión del juez Peinado con Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, a juicio oral. El magistrado lo ha anunciado este sábado, informando también de la aplicación de varias medidas cautelares contra Gómez, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o la obligación de acudir a los juzgados cada quince días debido a un alto "riesgo de fuga".

Su decisión, como era de esperar, no ha pasado desapercibida y han sido varios los magistrados y expertos en derecho los que se han pronunciado al respecto. Uno de los que ha querido hablar de la iniciativa de Peinado, quien actualmente cuenta con 71 años, ha sido el abogado penalista José María de Pablo.

El experto ha escrito un mensaje en redes sociales donde ha señalado la paradoja detrás de la decisión de Peinado, quien considera que existe un riesgo de fuga alto por parte de Begoña, no solo por la gravedad de los hechos de los que se le acusa, sino porque, según cree y ha subrayado en el auto, podría ser ayudada por sus escoltas para escaparse del país (lo que ha motivado varias protestas por parte de los sindicatos policiales, quienes han exigido una rectificación).

"Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares"

"Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares", ha señalado el abogado en 'X' (antes conocido como Twitter), quien ha criticado el hecho de que el magistrado haya tardado cerca de una semana en pronunciarse si consideraba que había un riesgo de fuga tan alto.

Cabe destacar, además, que Peinado podría enfrentarse a un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sus acusaciones contra los escoltas de Begoña Gómez. La reunión ha comenzado de manera telemática a las 10 de la mañana de este domingo y cuando acabe se espera que anuncien la decisión.