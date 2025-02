Un abogado sale de su quinto juicio contra Mercadona en una semana: "¡Cuidado si estás de baja!"

El abogado especialista en derecho laboral, Miguel Benito Barrionuevo, popular en TikTok porque compartir en su cuenta, Empleado informado, consejos legales sobre cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores y análisis de sentencias judiciales que están relacionadas con su trabajo, ha vuelto a convertirse en protagonista de la red social con un vídeo que ha grabado nada más salir de su quinto juicio contra Mercadona en una misma semana y que roza el millón de visualizaciones.

"Cada vez lo hacen con más descaro", manifiesta el abogado. Barrionuevo considera que, aunque lleva años haciéndolo, la cadena de supermercados de Juan Roig recurre con más frecuencia a una práctica: la empresa prescinde de los trabajadores en situación de baja médica y, al hacerlo, no abona los complementos salariales recogidos en el convenio. "La cadena está en plena guerra contra las bajas médicas, ya sean más o menos justificadas", afirma Benito Barrionuevo, antes de desgranar qué es lo que Mercadona deja de pagar.

Según Benito, cuando Mercadona despide a un empleado en situación de baja médica, el problema no es solo el despido, sino también la deuda económica que la empresa suele dejar pendiente con el trabajador cesado. "Cuando despide a alguien que está de baja, suele adeudarle los complementos salariales y la prima de beneficios proporcional, que suman una cantidad importante de dinero", ha advertido.

En el caso contra Mercadona que acaba de resolverse en un juzgado de Madrid, con un acuerdo previo en beneficio del trabajador despedido, motivo principal de su vídeo viral en TikTok, el abogado le ha reclamado a la cadena de supermercados tres pagos: por un lado, una indemnización por despido de 34.000 euros; otros 5.000 euros en concepto de pago de la diferencia entre el salario normal y lo percibido durante la baja médica y 1.500 euros correspondientes a la parte proporcional correspondiente al pago de la prima anual. Finalmente, logró un acuerdo de 40.000 euros sin necesidad de llegar a juicio.

"Hemos conseguido un acuerdo por 40.000 euros sin necesidad de juicio, así que el cliente se ha ido satisfecho". Sin embargo, Barrionuevo ha alertado de que no todos los trabajadores consiguen resultados similares. "Mercadona tiene buenos abogados y he visto demandas que no han salido bien porque los trabajadores no tenían una estrategia legal sólida", ha asegurado. Por eso, su consejo es claro: "Si te despiden en Mercadona, asesórate bien y reclama todo lo que te corresponde, no solo la indemnización".