Un alumno acude a un examen, no se sabe la respuesta y lo que hace es una obra maestra del mal: dejó roto al profesor

Victorino López, que lleva 14 años corrigiendo exámenes de Selectividad, ha contado lo que un alumno escribió una vez en un examen y que lo eleva directamente a la categoría de genio del mal.

En una entrevista en la Cadena Ser, Javier del Pino le ha preguntado: "¿Es verdad que hay alumnos que, para fastidiar al corrector, no saben la respuesta correcta pero te ponen por ejemplo el final de Juego de Tronos?".

"Sí. No digo nada que no pueda demostrar documentalmente. Entonces yo documentalmente puedo demostrar. No lo colgué en ninguna red social, pero me hice una foto para mí, para el recuerdo", ha respondo López.

"Hay alguno que ya se ve desesperado, el examen lo tiene en blanco, y dice... pues me habéis fastidiado tanto la vida este año, aunque en realidad pone un taco en el examen, que ahora te voy a fastidiar a ti si es que eres seguidor. Y me puso el final de Juego de Tronos", ha contado el docente, que califica a ese joven como "genio del mal".

"Además, mi teoría es que este alumno o alumna vivió en EEUU y allí la temporada iba por adelantado, entonces ya sabía el final. Y yo me quedé hecho un... no daba crédito. Yo pensaba que era una broma, que en realidad no sucedería, pero sucedió", ha admitido.