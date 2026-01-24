Le manda este mensaje a una clienta para despedirse al mudarse de Burgos a Bilbao y arrasa: es de lo más agradecido que se ha visto

El mensaje de WhatsApp que le ha enviado una trabajadora de un local de belleza de Burgos a una joven clienta y usuaria de la red social llamada @diabolopapi a la que le hacía la manicura está arrasando en la plataforma en las últimas horas.

En ese texto esta le cuenta que se muda y que se va de Burgos, el lugar donde estaba el local, a Bilbao. Además de darle la noticia y despedirse, le quiere agradecer todo lo que ha hecho por ella, la relación que ambas han mantenido y hasta se ofrece a recomendarle otras personas del sector para que acuda a ellas.

"La chica que me hacía las uñitas se muda a Bilbao y me envió este mensaje el otro día y ahora estoy tan triste", ha escrito, junto a un pantallazo del mensaje de texto que le había mandado de despedida.

¿Qué dice ese texto?

En el mensaje que le ha mandado se puede leer lo siguiente: "Me cuesta mucho escribirte este mensaje. He tomado la decisión de mudarme de Burgos a Bilbao y, por ese motivo, ya no podré seguir dándote citas. Me da muchísima pena porque tú has sido parte muy importante de esta etapa tan bonita de mi vida".

"Gracias de corazón por confiarme tus manitos, por tu cariño, tu apoyo y por estar ahí todo este tiempo. Cada cita contigo ha significado mucho para mí. No quería dejarte sin alguien de confianza, así que te voy a recomendar a algunas chicas aquí en Burgos que sé que te cuidarán y trabajarán con el mismo cariño que yo", ha proseguido.

El mensaje lo ha rematado así: "Ojalá la vida nos vuelva a cruzar más adelante. Me llevo un pedacito de ti conmigo. Un besito enorme y un abrazo lleno de gratitud".

Entre las interacciones que ha logrado ese tuit en los primeros días publicado están las siguientes: