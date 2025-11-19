Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un analista político ve lo que estaba haciendo un chico joven con la intervención de Rufián: su conclusión es clara
Parece que hay esperanza. 

Alfredo Pascual
Gabriel Rufián este lunes en el Congreso de los Diputados.
Gabriel Rufián este lunes en el Congreso de los Diputados.Getty Images

Jordi Sarrión-Carbonell, consultor político y analista en televisión y radio, así como columnista de El País, está dando que hablar al contar en su perfil de X (la anteriormente conocida como Twitter) lo que ha visto mientras viajaba en un autobús. Su conclusión ha dado mucho que hablar en la red social.

"Voy en el bus y el chaval que estaba escuchando a Ibai y al Morad en Tik Tok de repente se ha parado a ver el interrogatorio de Rufián a Mazón en el Congreso. Y se lo está tragando enterito", ha escrito el analista, que ha tenido intervenciones en Antena 3 o Radio Nacional de España.

Sarrión-Carbonell, además, ha dejado claro lo que significa ver a un chico joven consumiendo ese tipo de contenido en TikTok: "Exactamente de esto va la comunicación del siglo XXI".

Su tuit, que lleva más de 145.000 reproducciones y 6.000 me gusta, también ha generado multitud de respuestas, a las que él mismo ha reaccionado. En una de ella ha explicado que "más allá de eso, Rufián entiende las redes porque las habita".

El duro interrogatorio de Rufián a Mazón

Este lunes, la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA ha tenido una gran repercusión por la contundencia de sus preguntas y afirmaciones al president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Rufián, que ha comenzado diciéndole que "nunca me he encontrado con nadie como usted", le ha afeado que fuera al funeral de Estado por las víctimas, cuando le habían pedido que no asistiera: "Usted se comportó como un psicópata presentándose en el funeral de las víctimas cuando le habían pedido que no fuera".

Tras ello, le preguntó si quería pedir perdón y le enseñó imágenes de varios fallecidos ese día en el que Mazón estaba en El Ventorro. Además, se dirigió con contundentes calificativos al expresidente valenciano en un momento que ha acumulado miles de reproducciones.

"Usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de Valencia le deje de votar", le dijo.

Alfredo Pascual
