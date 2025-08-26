Un bar de Palencia tiene que colocar este cartel dirigido a los vecinos del pueblo

La Cadena SER ha contado una llamativa historia sobre un cartel colocado en un bar que ha provocado un cisma en Población de Campos, un pueblo de Palencia, y que ha involucrado hasta al alcalde.

En el cartel se puede leer que todos los vecinos del pueblo tienen prohibida la entrada al negocio tras un incendio de procedencia desconocida dentro del local que provocó daños en un coche y en parte mobiliario urbano de la terraza.

"Arriba dormía la pareja que tiene el bar. El alcalde, Miguel Ángel Ramos, nos contó que desconocía si fue algo intencionado o provocado", ha contado la cadena SER en una noticia sobre el caso.

El propietario del coche y cuya mujer regenta el Bar Arrabal ha explicado al medio que "el fuego no fue casual": "Empezó en el mobiliario de la terraza y fue intencionado. Así se lo he dicho a la Guardia Civil y ellos lo saben también. Y la persona que lo ha hecho es de este pueblo porque saben que ese coche es el mío. Todo se inicia en el mobiliario y van con no sé qué líquido inflamable porque hay un reguero hacia el vehículo".

"He presentado denuncia en el cuartel de Frómista por intento de homicidio. Sí han pasado cosas con gente de aquí, pero eso no te lo puedo contar. Lo sabe la Guardia Civil y quieren que no digamos nada porque cuanto menos lo movamos mejor darán con todo ello", ha añadido.

Por todo esto, Guillermo y su mujer han colocado el cartel en el bar que pone: "Prohibido entrar gente de este pueblo". Y, si no pueden entrar los del pueblo, ¿de qué van a vivir? Lo tiene claro: "De los peregrinos".