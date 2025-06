Un británico se para en un bar de Cuenca y lo que le cobran por el café con leche le saca hasta una sonrisa

El usuario británico @cheeky_rolo, que se hace llamar en TikTok el "guiri-vasco", visitó un pueblo de Cuenca y al pararse en un bar pidió un café con leche junto a una tostada. Cuando le trajeron la cuenta, alucinó y dejó un mensaje que acabó con usuarios españoles pidiéndole un favor algo especial.

"Acabo de terminar el desayuno, estoy en Cuenca, justo he terminado, un pan tostado y café con leche... ¡2,20 euros!", expresó al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas 24 horas (y subiendo).

Su cara lo dijo todo al revelar el precio, pues tal y como contó, está acostumbrado a los precios de Londres. "Por lo menos, un café con leche vale cuatro libras y un pan tostado otras cuatro libras", matizó.

"2,20... Me encantan los pueblos de España, que aquí es todo más tranquilidad, más económico, sol, la vida aquí me encanta, debería mudarme ya", remató el joven británico, al que se le escapaba una sonrisa solo de recordar el precio.

Las reacciones fueron prácticamente instantáneas y varios españoles, encantados con su opinión, le han pedido que "que no se lo digas a tus colegas, queremos que se mantenga así y con tanto turismo no es posible, estropea los pueblos y su autenticidad". El británico, completamente de acuerdo al marcar el comentario con un 'me gusta'.