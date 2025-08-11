Un camarero asegura que esta es la bebida "más dura de la historia"

El creador de contenido y hostelero @mialteredu, encargado del restaurante Las Peñas, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñado cuál es y cómo se hace el cóctel que asegura que es "la bebida más dura de la historia"

"Si llenas la mitad del vaso con vodka y la otra mitad la divides entre tequila y Fernet Branca, se te permite ponerle un topping de Coca-Cola. Así", ha comentado el camarero mientras preparaba la bebida.

"Importante que lo remuevas para que el alcohol no se quede abajo", ha bromeado el creador de contenido, mostrando la enorme cantidad de alcohol que lleva este cóctel, con solo un pequeño toque de refresco.

"Y este es uno de los cócteles más potentes de la historia. Y sí, lo vamos a probar en ayunas. Pero debes saber tres razones por las que se llama Yegua negra", ha comentado el hostelero.

"La primera es porque te da un golpe arrollador en cada sorbo; la segunda es porque no lo domas tú, te doma él a ti. Carácter amargo y mucha fuerza", ha explicado el camarero.

"¡Y la tercera es porque si te pasas te deja en el suelo! Tengo miedo", ha exclamado el responsable de Las Peñas, justo antes de decidirse a probar su elaboración.

"Creo que le falta un poquito de Coca-Cola", ha sentenciado con cara de disgusto antes de finalizar el vídeo, el cual ha superado ya los 41,7 millones de visualizaciones, 3,7 millones de me gustas y más de 30.000 comentarios.

"'Si llenas la mitad del vaso con vodka...' te da un coma etílico; "Te felicito si después de eso todavía sigues entre nosotros"; "De esto a la anestesia general hay medio paso", han bromeado algunos usuarios.

"Te tomas eso y en vez de respirar, desinfectas"; "El chorrito de Coca-Cola es para sorprender al hígado"; "Y a los cuántos días despiertas, disculpe", han comentado otros.