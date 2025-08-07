Un camarero le lleva un posavasos a un cliente y la furibunda reacción de éste era difícil verla venir

La reacción furibunda del cliente de un pub cuando el camarero le llevó un posavasos para colocarlo debajo de su bebida ha dejado descolocadas a cientos de personas, que se asombran por el tipo de gente que tienen que aguantar los camareros a diario.

Ha sido precisamente el cliente quien ha dejado patente su malestar con un escrito en una de las principales plataformas de valoración y de la que se ha hecho eco la popular cuenta @soycamarero.

"Penoso, pero aún más patético el camarero que te atiende. Porque apoyé la pierna en la silla que tenía vacía en la mesa me dijo que por favor la quitara como si fuera una silla de tela y son de plástico", empieza diciendo.

"Lo único que le pasa es que si se le ensucia no quiere limpiarlas, tenía pinta de modernito, será un modernito flojo. pero lo mejor vino al final cuando me estoy acabando el cubata y nos trae a mi pareja y a mí posavasos para el cubata, por lo que se ve tienen que ser tan flojos en este pub que no quieren limpiar ni las mesas ni las sillas", remata.

"¿Ser limpio ahora es ser flojo?", pregunta @soycamarero. "Así son algunas supuestas personas. Digo lo de supuesta porque ese elemento no merece ni llamarle persona. Fijo que es de los que se piensan que los hosteleros son sus esclavos", responde un usuario.

"Hay gente muy extraña que, por algún motivo que se me escapa, presume de ignorancia y mala educación", apunta a otro, a lo que uno más remata: "Yo siempre escuché que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia".