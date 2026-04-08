Un médico avisa: si vas a un restaurante y al pedir una hamburguesa te preguntan esto deberías irte

El médico David Callejo ha dejado un importante mensaje en sus redes sociales dirigido a todos aquellos amantes de las hamburguesas que las comen al punto o poco hechas, algo cada vez más común.

El especialista ha dicho que si cuando vas a comer a un restaurante te preguntan por el punto de la carne deberías irte porque, por seguridad alimentaria, la carne debería estar bien cocinada.

Ha puesto el ejemplo de una cadena de restaurantes de Estados Unidos donde enfermaron 700 personas y murieron cinco niños en 1993. Pero, ¿por qué el filete sí se puede tomar al punto o poco hecho y la hamburguesa no?

Ha contado el divulgador científico que el filete de ternera puede tener también bacterias pero sólo en su superficie por lo que cuando se cocina a la sartén esas bacterias son eliminadas.

Por el contrario, en la carne picada con la que se hacen las hamburguesas, esto es distinto ya que al triturar la carne se mezcla la carne de fuera con la de dentro, lo que hace que toda la carne pueda estar contaminada: "Por eso hay que cocinar toda la carne al mismo punto".

Tiempo y temperatura de la carne

Según ha contado Callejo, el interior de la carne debe estar también cocinado y la temperatura interna debe mantenerse a los 75 grados durante 30 segundos.

Como en muchos hogares no hay termómetros de cocina, el experto ha recomendado que la carne de ser cocinada unos cuatro o cinco minutos por cada lado: "Tienen que quedar bien hechas".

¿Y qué te puede pasar si te intoxicas? Pues nada bueno. La carne mal cocinada puede causar un cuadro de diarrea y vómitos, sepsis, meningitis o daño renal permanente. En el año 93 hubo varios brotes en Estados Unidos por el mal cocinado de la carne.

Pero no hay que irse tan lejos. En España también ha habido casos recientes de intoxicaciones masivas en restaurantes especializados en hamburguesas y donde se sirven muy poco hechas.