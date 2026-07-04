Ignasi Guardans coge un taxi en Barcelona y revela la conversación que ha mantenido con la taxista

El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha contado desde su perfil en la red social X la conversación que ha mantenido con la conductora de un taxi en Barcelona.

Tal y como ha revelado en la plataforma de Elon Musk, este viernes cogió un taxi en la Ciudad Condal. "Taxista, una inmigrante de Brasil, con 25 años en España", ha señalado.

Ignasi Guardans ha explicado que, antes de estar conduciendo el taxi, la protagonista había tenido "múltiples empleos", había estado casada con un hombre español y tiene un hijo de 21 años que nació en Cataluña.

Pero lo más sorprendente no es esto, es el comentario que la conductora le hizo, hablando de lo que su hijo estaba pensando hacer en las próximas elecciones.

Sin contar mucho detalle sobre la conversación que ambos mantuvieron, ha citado textualmente lo que la protagonista le contó. "Mi hijo tiene claro que va a votar a Vox. Piensa que estos inmigrantes que llegan son otra cosa", ha detallado.

Las opiniones de los jóvenes

El último sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER, del pasado mes de junio, refleja y resalta el interés de los más jóvenes por las opciones ultra también en España.

Aunque es cierto que la encuesta refleja que Vox ya no es el partido preferido para los jóvenes de 18 a 24 años, lo cierto es que sólo el PSOE es capaz de superarlo.

Un 25,7% de los encuestados apoyaría al PSOE, frente a un 20,6% que lo haría al partido de Santiago Abascal. Pese a ello, la polémica encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de noviembre, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, encendió las alarmas sobre el extremismo de los más jóvenes.

Según el sondeo realizado por el organismo público que preside José Félix Tezanos, el 21,3% de los españoles piensa que la dictadura de Franco fue buena o muy buena.

Pero más llamativa es la cifra de jóvenes. Un 19,6% de las personas que tienen entre 18 y 24 años, consideraban buenos o muy buenos los años del régimen franquista.

Comparando los datos de intención de voto de 40dB, en cuestión de un año, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el voto femenino joven también ha crecido hacia partidos como Vox. Por poner un ejemplo, ha pasado del 15,1% en marzo de 2025 que votaría a la formación de Abascal hasta el 25,9% un año después.