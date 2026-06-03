El PSOE defiende su inocencia tras el sumario del 'caso Leire': habla de "comportamientos individuales de farsantes" que usaron "el nombre del PSOE en vano"

El PSOE trata de defender su inocencia y ha negado rotundamente su implicación en el llamado 'caso Leire'. La respuesta ha llegado horas después de que haya salido a la luz el sumario de una investigación que plantea que la operación se habría desarrollado "bajo el soporte" del partido, según afirma la UCO.

Ajena a estas acusaciones por parte de la Guardia Civil, la actual secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, asegura que la documentación conocida "es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" quienes, a su juicio, "han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE".

"Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas", prosigue la persona que sucedió en el cargo a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, presunta figura al mando de la trama investigada por el juez Santiago Pedraz.

Para Torró "ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente", concluye en un mensaje lanzado en su perfil de X.

En las 464 páginas de un sumario que añade novedades relevantes al auto de la pasada semana del juez Pedraz, la UCO desarrolla las operaciones de una trama que "tendría como fin último proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente".

"Todo mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales", señala el informe, donde Leire Díaz y Santos Cerdán ocupan posiciones clave y en el que los investigadores afirman que las referencias de la 'fontanera' al "one" "solo podrían estar efectuada" a Pedro Sánchez.

El pasado miércoles y mientras la Guardia Civil buscaba información dentro de la sede del PSOE, Pedro Sánchez trató de restar importancia a la operación policial, a la vez que reiteró la "total colaboración" de su partido con la Justicia y defendió las medidas ya adoptadas por Ferraz contra su exmilitante.

Conocidos los detalles del sumario este 3 de junio, fuentes de la Ejecutiva socialista han tachado de "intolerables" los comportamientos de individuos "en beneficio propio" pese a actuar en nombre del PSOE. Otros cargos representativos como el portavoz parlamentario Patxi López han preferido no entrar a valorar "nada" porque "es el tiempo de la justicia, que vaya hasta el final".