Un catedrático habla así de lo que está pasando con los incendios: un minuto que no deja de verse

El catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha José Manuel Moreno protagonizó este martes durante su entrevista en el canal 24 Horas un compartido minuto sobre el origen de todos los incendios que están ocurriendo a lo largo y ancho de España en los últimos días.

Moreno mencionó sin tapujos al cambio climático y las altas temperaturas como parte fundamental del detonante de la situación: "Lo que estamos viendo ahora, con una ola de calor tan extensa y duradera, es por cambio climático y no es el calor de antes. La gente piensa que siempre ha hecho este calor aquí y no, no es cierto. Es nuevo y es debido al cambio climático".

"Calor, falta de humedad y si al final hay viento, una topografía adecuada y un buen combustible, todo es la receta adecuada para que ocurra el desastre", añadió el veterano especialista.

El experto, además, apuntó que "el asunto es que esto no puede llamarnos la atención" y argumentó que "la gente tiene que estar preparada porque habiendo combustible como el que hay, sumado a que nos hemos retirado del campo, van a ocurrir incendios".

"Y estos van a ser grandes porque cuando ocurren en olas de calor suelen ser grandes y los más devastadores", apostilló Moreno.

El vídeo de su intervención en RTVE se ha hecho viral después de que lo compartiera el propio Ente público y en cuestión de horas ha superado los 200.000 reproducciones, los 2.000 me gusta y el millar de compartidos.