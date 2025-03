Un cliente grita a un camarero por tardar con un café y una pareja conquista al mundo con lo que hizo al verlo

Una pareja de españoles que estaba de viaje en India se está llevando decenas de miles de aplausos por la reacción que tuvieron al ver que el cliente de un bar estaba despreciando a un camarero.

La usuaria de TikTok @sara_ardi es quien ha relatado lo que vivieron: "Acabamos de vivir una situación bastante desagradable en el bar este. Una persona que estaba sentada ahí estaba bastante enfadada porque le han tardado en servir el café".

"El chaval que estaba trabajando aquí estaba cogiendo las comandas y no era culpa suya. Pues el señor se ha puesto a gritarle y a decirle: 'Te he pedido mi café tres veces, no sirves para este trabajo, tendrías que trabajar limpiando ropa'. Y se ponía a hacer el gesto de limpiar la ropa", prosigue.

"Se ha ido, ha vuelto con los cafés y ha aprovechado para seguir diciéndole: 'Tú no vales para esto'. Y ya nos hemos metido en la conversación y le hemos dicho: 'No tienes la potestad para decirle a nadie nada de cómo está haciendo su trabajo y hacer un mal día el día de otra persona solo porque te haya tardado en sacar el café", subraya la usuaria, que subraya que el trabajador estaba casi llorando.

Además, señala que el último argumento del cliente fue: "Yo tengo razón porque es mi percepción y esto en Europa no pasa porque en Europa los trabajos se los dan a la gente competente".

"Hemos discutido con él durante por lo menos 20 minutos. Se ha metido hasta la mesa de al lado. La gente que hemos trabajado en hostelería lo sabemos. Que te digan una cosa de estas te hace hervir la sangre. Y teniendo 14 años no tienes las herramientas para defenderte. Vaya tela", se lamenta.