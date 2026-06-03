Más Madrid pide quitar el aire acondicionado de la Asamblea mientras las escuelas madrileñas estén a "35 grados" 

Más Madrid ha registrado este miércoles una petición en la Asamblea de Madrid para que los plenos que se celebren en los próximos días no cuenten con el aire acondicionado activado. El propósito es que los diputados autonómicos desempeñen su trabajo en las mismas condiciones de calor que los docentes madrileños.

La petición del grupo liderado por Manuela Bergerot tiene lugar después de que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, respondiera "cuando hace calor, hace calor" a las numerosas quejas de profesores y familias por las altas temperaturas que se están registrando en estos últimos días en los colegios e institutos madrileños.

"Con máximas de temperaturas en la Comunidad de Madrid de más de 30 grados y respondiendo a la demanda angustiada de las familias con 'lógicamente, cuando hace calor, hace calor', creemos que debemos exigir una mínimo coherencia. Por ello, pedimos que los siguientes plenos se celebren sin aire acondicionado y que tal medida se ponga en marcha ya en la sesión plenaria a celebrar mañana mismo, día 4 de junio de 2026", señalan.

Más Madrid exige, por tanto, que se apague el aire acondicionado del pleno hasta que las escuelas infantiles tengan "el mismo confort térmico que el despacho o el coche oficial de la consejera" Zarzalejo.

La organización de izquierdas recuerda que las altas temperaturas registradas en estos últimos días, "fruto del cambio climático", "están perjudicando la salud de toda la comunidad escolar, desde los niños y niñas a las profesoras, profesores y demás trabajadores de los centros educativos".

"Ningún edificio público de la Comunidad de Madrid carece de la necesaria climatización salvo los edificios educativos. No hay ninguna razón sanitaria, humana ni funcional por la que las condiciones climáticas que no está dispuesta a soportar para sí el gobierno de la Comunidad de Madrid, sea impuesta a la comunidad educativa. Si el gobierno de la Comunidad de Madrid piensa que hay que soportar estas temperaturas porque 'lógicamente, cuando hace calor, hace calor', debe predicar con el ejemplo para no parecer tan insensible como cruel. No hay ninguna razón para que en la Asamblea de Madrid no soportemos las condiciones que exigimos a profesoras, profesores, niños y niñas en nuestras aulas", sentencian.