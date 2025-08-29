Un consultor político deja una de las frases más sentenciadoras al ver esta imagen de Mañueco en las Cortes

Este medio día se ha visto una de las imágenes de la semana durante la entrada del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la comparecencia en las cortes autonómicas. Lo ha hecho acompañado de la plana mayor del PP, quien le ha arropado en todo momento hasta que comenzara el hemiciclo.

Esta imagen ha causado miles de reacciones en las redes sociales y una de las más contundentes, posiblemente una de las más demoledoras de la semana, ha sido la del consultor político y escritor David S. Iglesias.

Le ha bastado una frase para reaccionar. "Lleva más gente que bomberos en los incendios", ha defendido el escritor en su perfil oficial de X (@D_S_Iglesias). Hasta el escritor y concejal Gaspar Llamares ha respondido a su tuit: "No entiendo esta manía que les ha entrado a todos de ir en grupo a las comparecencias".

En cuanto a reacciones, muchos han estado de acuerdo con Iglesias y han querido estirar el chicle: "Es costumbre en el PP, y llevar equipo de TV propio. Más figurantes para aplaudir y abrazar".

"Qué manera de hacer el ridículo", "los jinetes del apocalipsis", "son PPateticos" han sido varias de las reacciones con más 'me gusta'. Por otro lado, el usuario @regionleonesa firma con contundencia que "hoy será recordado por el día en el que se rio de todos los leoneses, de todos los zamoranos y de todos los salmantinos".

Mañueco ha eludido hablar de errores en su gestión de los incendios y ha pedido no sacar rédito político, achacando que eran "fuegos incontrolables". "El fuego no entiende ni de fronteras territoriales ni de diferencias políticas", ha expresado el presidente autonómico.

La ola de incendios ha arrasado más de 140.000 hectáreas solo en Castilla y León. Para Mañueco, los incendios llegan de un "cocktail perverso de altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos capaces de generar torbellinos de fuego y devastar hectáreas en pocas horas".