Un economista pide una caña en un bar de Madrid y lo que le ocurre le provoca una reflexión: la conclusión, demoledora 

Lo que le ha ocurrido al asesor financiero Álvaro Martínez tras pedir una caña en Madrid y repetir la misma operación en Sevilla y en León le ha llevado a compartir una reflexión que acaba con una conclusión demoledora.

"El otro día llego a Madrid. Pido una caña: 3,40 €. Esa misma semana, en Sevilla: 2,00 €. Hoy, en León: 1,20 € con tapa que te aguanta la tarde", empieza explicando el experto, que compara a continuación los sueldos medios anuales brutos de estas ciudades.

Así, señala que en Madrid está en 31.000 €; en Sevilla en 26.000 € y en León 25.000 €. Visto eso, añade: "¿Proporcional? Ni de lejos". "Madrid: 31 000 €/3,40 € → 9.118 cañas/año. Sevilla: 26 000 €/2,00 € → 13.000 cañas/año. León: 25 000 €/1,20 € → 20.833 cañas/año", calcula.

"En la capital pagas más del doble por la misma caña que en León... Madrid no es una ciudad, es un aeropuerto", acaba concluyendo.

En las reacciones, una persona subraya: "Soy de León, hace años que no veo una caña a 1,2. ¿Dónde fue?". "Afueras de León, en el centro no hay ese precio", admite Martínez, que específica que la caña en Madrid la pidió en el centro de la ciudad.

"Todo el mundo diciendo lo barato que es en León, he estado varias veces y de baratas nada", dice otro, a lo que también responde el experto: "Yo siempre que he estado me ha llamado la atención que es bastante barato en comparación con otras ciudades".