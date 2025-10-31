Un enfermero responde con un dato a todos los que critican que Pedro Sánchez se gaste 250 euros en gafas

Es el tema del día. Las gafas para ver de cerca que llevó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo', que se celebró este jueves por la mañana en el Senado, han robado el protagonismo a lo que sucedió en la sala Clara Campoamor entre ejecutivo y oposición.

Durante el día se fueron conociendo más detalles de las gafas hasta que desde GafaVintage, la propia tienda donde las compró que está situada en pleno centro de Madrid, confirmaron que se trataba de un modelo Dior Monsieur de los años 80 y que tenía un precio de unos 250 euros.

"Es una gafa clásica de hace ya bastantes años y le costaron sobre unos 250 euros más o menos. Son más baratas que las Dior de hoy en día y de mejor calidad, así que podemos decir que es un precio normal", apuntó Jorge, el empresario del local en una entrevista concedida a Hora 25 de la Cadena SER.

En esa misma conversación, el dueño del negocio comentó que Sánchez es cliente desde hace casi una década y que, en concreto, esas las compró hace unos cinco años, cuando ya era presidente del Gobierno: "No se llevó las más caras ni de lejos. Esas son de precio medio porque tienen es bastante estándar para cualquier gafa, no son ostentosas ni nada parecido".

A pesar de eso, las críticas en redes sociales al precio de las gafas no tardaron en llegar y más de uno comentó que se había gastado todo ese dinero cuando podía haber comprado otras más baratas.

La reacción de Enfermera Saturada

Durante todo el día se pudieron leer opiniones acerca del precio de las gafas de Sánchez. Una de las más firmes llegó por la noche de la mano del enfermero Héctor Castiñeira, que da vida a la popular cuenta Enfermera Saturada.

Este creador de contenido y divulgador sanitario tiene más de medio millón de seguidores en su perfil de Instagram y cerca de 200.000 en X. Además, también es famoso por sus intervenciones en Saber Vivir de TVE o en la Televisión Gallega.

Así reaccionó Castiñeira en un tuit con más de 2.000 me gusta en horas: "Si 300 euros os parece mucho dinero por unas gafas, os recomiendo que le preguntéis a cualquiera que haya necesitado comprar unas progresivas".

Además, respondiendo a otros usuarios afirmó que perfectamente pueden costar 750 euros, tal y como le dijo uno. "Los productos de óptica, gafas y lentillas, son caros y además no es algo de lo que puedas prescindir, escribió el enfermero.