Un escritor plantea cinco posibles preguntas a las que podría enfrentarse Maribel Vilaplana: pueden "hundir" a Mazón

En apenas unas horas, este lunes, Maribel Vilaplana declarará ante la jueza que investiga la DANA, donde la periodista tiene la obligación de decir la verdad sobre lo ocurrido aquel día. Su testimonio podría ser clave para conocer qué ocurrió realmente en el ya famoso restaurante El Ventorro, donde se encontraba junto al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En este contexto, un escritor y psicólogo, conocido en 'X' (antes twitter) como @nenedenadie ha publicado un tuit en el que deja algunas de las preguntas que podrían ser fundamentales para conocer la cronología de lo ocurrido en aquella jornada. Y es que, además de eso, según sus palabras, podrían "hundir" al propio Mazón y también salpicar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"El lunes, Maribel Vilaplana declarará ante la jueza que investiga la DANA. Tiene la obligación —por fin— de decir la verdad. Un año, múltiples versiones y demasiadas sombras después, solo ella puede aclarar qué pasó realmente en El Ventorro", comienza el usuario, que enumera cinco preguntas en concreto.

"¿Comieron solos o hubo alguien más en aquella interminable sobremesa? ¿Le mostró a Mazón el vídeo de Utiel inundado? ¿Qué escuchó de las llamadas que él recibió? ¿Qué tomaron y en qué estado estaba el president tras una sobremesa tan larga? ¿Y por qué ocultó que salieron juntos del restaurante?", se pregunta el mismo. "Porque mientras Utiel se ahogaba, Mazón seguía de sobremesa. Y ahora, Maribel tiene en sus manos la verdad que puede hundirlo… a él y a (Alberto Núñez Feijóo) @NunezFeijoo", concluye.