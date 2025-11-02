Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un escritor plantea cinco posibles preguntas a las que podría enfrentarse Maribel Vilaplana: pueden "hundir" a Mazón
Un escritor plantea cinco posibles preguntas a las que podría enfrentarse Maribel Vilaplana: pueden "hundir" a Mazón

"Un año, múltiples versiones y demasiadas sombras después, solo ella puede aclarar qué pasó realmente en El Ventorro", escribe en 'X' (antes Twitter).

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

En apenas unas horas, este lunes, Maribel Vilaplana declarará ante la jueza que investiga la DANA, donde la periodista tiene la obligación de decir la verdad sobre lo ocurrido aquel día. Su testimonio podría ser clave para conocer qué ocurrió realmente en el ya famoso restaurante El Ventorro, donde se encontraba junto al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En este contexto, un escritor y psicólogo, conocido en 'X' (antes twitter) como @nenedenadie ha publicado un tuit en el que deja algunas de las preguntas que podrían ser fundamentales para conocer la cronología de lo ocurrido en aquella jornada. Y es que, además de eso, según sus palabras, podrían "hundir" al propio Mazón y también salpicar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"El lunes, Maribel Vilaplana declarará ante la jueza que investiga la DANA. Tiene la obligación —por fin— de decir la verdad. Un año, múltiples versiones y demasiadas sombras después, solo ella puede aclarar qué pasó realmente en El Ventorro", comienza el usuario, que enumera cinco preguntas en concreto. 

"¿Comieron solos o hubo alguien más en aquella interminable sobremesa? ¿Le mostró a Mazón el vídeo de Utiel inundado? ¿Qué escuchó de las llamadas que él recibió? ¿Qué tomaron y en qué estado estaba el president tras una sobremesa tan larga? ¿Y por qué ocultó que salieron juntos del restaurante?", se pregunta el mismo. "Porque mientras Utiel se ahogaba, Mazón seguía de sobremesa. Y ahora, Maribel tiene en sus manos la verdad que puede hundirlo… a él y a (Alberto Núñez Feijóo) @NunezFeijoo", concluye. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 