Maribel Vilaplana recibe el alta tras haber acudido al hospital por una indisposición horas antes de su declaración 

Maribel Vilaplana recibe el alta médica. La periodista, que este lunes está citada a declarar como testigo en la causa sobre la gestión de la dana, se encuentra ya en casa tras haber acudido este sábado a un centro hospitalario a causa de una indisposición, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

Se da la circunstancia de que ayer el Diario Levante-EMV publicó una información en la que asegura que la periodista, que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel. Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su Whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora consultadas por Europa Press mantienen que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel". Las mismas fuentes remarcan que la periodista no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.

De este modo, el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana dictó el pasado 23 de octubre una diligencia de ordenación en la que citaba a declarar como testigo este lunes, 3 de noviembre, a las 9.30 horas, a Vilaplana. Lo hizo en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que ordenó a la magistrada instructora recabar este testimonio.

Por todo ello, la Audiencia estimó parcialmente en un auto el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y revocó la decisión adoptada por la jueza instructora de rechazar la declaración de la comunicadora. El órgano judicial considera, 'a priori', que no cabe descartar que la periodista escuchara, bien lo que el 'president' dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera Prada, investigada en la causa junto con su ex número dos, Emilio Argüeso, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

Además, la Sala tuvo en cuenta la carta difundida por la propia periodista a través de los medios de comunicación. La Audiencia concluye que descartar la posibilidad de que la comunicadora, "en sede judicial, con las exigencias y características propias de una diligencia procesal, pudiera ofrecer elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó, se revela precipitado".

Ticket del parking

Por otra parte, la jueza de Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a Vilaplana que aporte el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de València, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha". De esta forma, accedió a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el justificante del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.