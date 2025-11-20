Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un español cuenta la pregunta que le hizo un inglés sobre las sobremesas y dice que "se hizo el silencio" con su respuesta
Un español cuenta la pregunta que le hizo un inglés sobre las sobremesas y dice que "se hizo el silencio" con su respuesta

575.000 reproducciones y subiendo. 

Un grupo de jóvenes de celebración alrededor de una mesa.
Un grupo de jóvenes de celebración.Getty Images

Pocas cosas hay más españolas que una sobremesa extensa, que llega a más de media tarde y que incluso se puede hacer de noche. Da igual si es un sábado, un día señalado como Navidad o Año Nuevo o la celebración de un cumpleaños en casa, finca o restaurante. 

Por esta tradición ha mantenido una conversación el español y usuario de X Boris Gragera (@BorisXD), que tiene casi 600 seguidores en su perfil, pero cuya confesión ha superado las 575.000 reproducciones en pocas horas. 

Gragera ha contado que estuvo hablando con inglés y que le preguntó precisamente por estas extensas sobremesas que se hacen y quiso saber cuáles eran los secretos para estar tantas horas hablando. 

"Ayer, hablando con un inglés sobre España y nuestra cultura, me preguntó directamente de qué podemos estar hablando durante horas en las comidas, y cómo es posible que esas sobremesas interminables casi enlacen con la cena. Le respondí simplemente que de la vida. Y se hizo el silencio", ha tuiteado.

Además, ha dejado una reflexión al respecto con la que ha triunfado logrando una gigantesca repercusión: "A veces olvidamos que somos una potencia exportadora de algo que muchos países admiran, que es el arte de vivir. No sé por qué nos avergonzamos de ello, cuando es uno de nuestros mayores tesoros culturales".

Su publicación se ha hecho viral llegando a sumar, además de esas visualizaciones, también más de 10.000 me gusta y un millar de compartidos. 

Opiniones de todo tipo

Entre las respuestas que se han encontrado muchos usuarios han contado de qué hablan ellos en estas sobremesas. Algunos han contado que, efectivamente reflexionan sobre la vida, otros que giran alrededor de viajes y anécdotas, mientras que también hay gente que ha dicho que se dedica este tiempo a hablar de la vida de otras personas, aunque sea haciendo elucubraciones. 

Al final, una costumbre que todo el mundo ha hecho en un momento u otro y que representa a las familias y a la sociedad española. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 