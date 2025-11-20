Un español cuenta la pregunta que le hizo un inglés sobre las sobremesas y dice que "se hizo el silencio" con su respuesta

Pocas cosas hay más españolas que una sobremesa extensa, que llega a más de media tarde y que incluso se puede hacer de noche. Da igual si es un sábado, un día señalado como Navidad o Año Nuevo o la celebración de un cumpleaños en casa, finca o restaurante.

Por esta tradición ha mantenido una conversación el español y usuario de X Boris Gragera (@BorisXD), que tiene casi 600 seguidores en su perfil, pero cuya confesión ha superado las 575.000 reproducciones en pocas horas.

Gragera ha contado que estuvo hablando con inglés y que le preguntó precisamente por estas extensas sobremesas que se hacen y quiso saber cuáles eran los secretos para estar tantas horas hablando.

"Ayer, hablando con un inglés sobre España y nuestra cultura, me preguntó directamente de qué podemos estar hablando durante horas en las comidas, y cómo es posible que esas sobremesas interminables casi enlacen con la cena. Le respondí simplemente que de la vida. Y se hizo el silencio", ha tuiteado.

Además, ha dejado una reflexión al respecto con la que ha triunfado logrando una gigantesca repercusión: "A veces olvidamos que somos una potencia exportadora de algo que muchos países admiran, que es el arte de vivir. No sé por qué nos avergonzamos de ello, cuando es uno de nuestros mayores tesoros culturales".

Su publicación se ha hecho viral llegando a sumar, además de esas visualizaciones, también más de 10.000 me gusta y un millar de compartidos.

Opiniones de todo tipo

Entre las respuestas que se han encontrado muchos usuarios han contado de qué hablan ellos en estas sobremesas. Algunos han contado que, efectivamente reflexionan sobre la vida, otros que giran alrededor de viajes y anécdotas, mientras que también hay gente que ha dicho que se dedica este tiempo a hablar de la vida de otras personas, aunque sea haciendo elucubraciones.

Al final, una costumbre que todo el mundo ha hecho en un momento u otro y que representa a las familias y a la sociedad española.