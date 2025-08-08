Un español desvela cuánto dinero le ha costado ir a su médico en Noruega y le responden: "No valoramos lo que tenemos"

El usuario de TikTok @guillemartinsaez, español que vive en Noruega, ha desvelado cuánto dinero le ha costado ir al médico de cabecera en aquel país y ha provocado numerosas reacciones.

"Aquí el médico de cabecera se paga. Pedí una cita con el médico de cabecera el lunes, llamé a las tres de la tarde y me dieron cita para hoy jueves. Es verdad que por la web es más complicado, que tienen menos cita disponibles", empieza diciendo.

La cita, señala, era para un chequeo general y una analítica: "El chequeo general muy bien, el médico te cobra base por la consulta unas 179 coronas por el simple hecho de hacerte la consulta, ya sea telefónica o presencial. Luego te cobra 60 coronas por el chequeo general, tensión, pulso, te escucha el corazón, te hace una auscultación general, y luego a mí me ha mandado una analítica, que se hacen en otro sitio, pero me la han hecho hoy mismo".

"Yo tenía la cita en el médico a las 8.40, son las 9.30 y ya tengo la analítica sacada, el chequeo hecho y ya está. El resultado lo puedes chequear tú desde la web del laboratorio y tardan un día o dos", destaca.

Según desvela, el precio de la consulta por el simple hecho de hacer la consulta son 179 coronas, el chequeo 60, y en el laboratorio ha tenido que pagar 60 coronas: "Digamos un euro y medio por la analítica. En total todo, 300 coronas, unos 30 euros. Me parece que está súper bien para el tiempo que he tardado en hacerlo todo".

"Está todo muy bien siempre que tengas dinero", ha respondido una persona. Otra, en la misma línea: "No valoramos lo que tenemos".

Otra avisa: "Pues yo te diría que para cositas así está bien el problema es cuando tienes una enfermedad crónica y estás cada 2x3 en el médico, especialista, ingresada en hospital...".

A eso ha respondido el propio autor del vídeo: "Para eso está la 'Frikort', que se obtiene cuando has pagado la cantidad máxima establecida anual por el Estado. Desde esa cantidad, actualmente sobre las 3.000 kr (280€), obtienes atención sanitaria gratuita".