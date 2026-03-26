Un especialista estadounidense habla rotundo de lo que está pasando en España y algunos españoles saltan rápido: "Es engañoso"

John Raymond Hanger, exsecretario de medio ambiente de Pensilvania y experto en materia de políticas energéticas y eléctricas, se ha pronunciado rotundo después de que numerosos especialistas y medios de comunicación extranjeros hayan asegurado que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

Hanger se ha hecho eco de un artículo publicado en el prestigioso medio de comunicación Politico y ha entresacado una frase de ese texto: "En España, el gas solo es necesario para cubrir la demanda durante el 15% de un día promedio, en comparación con casi el 90% en Italia."

Luego ha dado algunos datos: "Desde 2019, España ha duplicado su capacidad eólica y solar. En 2025, los precios mayoristas de la electricidad en España se situaban un 32% por debajo de la media europea".

Lacalle: "Eso no está ajustado al poder adquisitivo"

El economista español Daniel Lacalle ha respondido rápidamente a a Hanger: "Los precios de la electricidad para los consumidores en España, ajustados al poder adquisitivo, son superiores a la media de la UE. Excluir los impuestos, las tasas y los recargos es engañoso. España es el quinto mayor importador de GNL (Gas Natural Licuado) ruso".

El estadounidense ha replicado con un informe en el que asegura que "debido a las recientes decisiones políticas adoptadas en España y Portugal en los últimos años, que separaron la valoración de los costes energéticos de los gastos generales, la evolución del sector eléctrico en España ha sido realmente positiva en comparación con el resto de países europeos". Lacalle ha vuelto a responder: "Repito. Eso no está ajustado al poder adquisitivo".

'The New York Times': "La realidad es más compleja"

The New York Times ha publicado un artículo en el que señala: "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, afirmó que el sistema energético renovable del país ha mitigado las consecuencias económicas de la guerra en Irán. La realidad es más compleja".

"¿Tiene razón Sánchez?", se pregunta el artículo, que apunta que "más o menos". "Tiene muchos argumentos a su favor", admite el rotativo americano, que da una dato muy claro: "El operador de la red eléctrica española atribuye el 57% de la electricidad del país a fuentes renovables, aproximadamente un 10% más que la media del bloque, según la Unión Europea".

Dicho eso, el rotativo admitía que "esa es solo la mitad de la historia" porque "incluso en España el sol no brilla siempre, a veces el viento amaina y se producen sequías" por lo que las energías renovables no siempre son suficientes para la red eléctrica y hay que recurrir a las centrales nucleares y de gas.