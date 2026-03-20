'The New York Times' analiza si es verdad o no lo que se está diciendo de España en el extranjero: "Más o menos..."

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times, el medio que más Premios Pulitzer ha ganado en la historia con cerca de 135, ha analizado si es cierto o no lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y numerosos medios de comunicación y expertos extranjeros aseguran sobre España en los últimos días.

Jan Rosenow, profesor de Política Energética y Climática en la Universidad de Oxford; el diario económico Financial Times y el canal de televisión Euronews, presente en 101 países, han alabado la fortaleza energética de España al señalar que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

El New York Times, en cambio, es más cauteloso en su análisis al señalar: "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, afirmó que el sistema energético renovable del país ha mitigado las consecuencias económicas de la guerra en Irán. La realidad es más compleja".

"Esa es solo la mitad de la historia"

"¿Tiene razón Sánchez?", se pregunta el artículo, que apunta que "más o menos". "Tiene muchos argumentos a su favor", admite el rotativo americano, que da una dato muy claro: "El operador de la red eléctrica española atribuye el 57% de la electricidad del país a fuentes renovables, aproximadamente un 10% más que la media del bloque, según la Unión Europea".

En ese aspecto, The New York Times describe que "extensos campos de paneles solares captan todo el sol español", "aerogeneradores salpican el vasto paisaje español" y "centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos españoles". Eso, incide, unido al buen tiempo de este año "ha permitido a España apostar cada vez más por las energías renovables": "Eso, sumado al 20%de la energía que España obtiene de la energía nuclear, le ha permitido a menudo mantener sus precios de electricidad más bajos".

Todo eso es muy bonito, pero el periódico matiza que "esa es solo la mitad de la historia" porque "incluso en España el sol no brilla siempre, a veces el viento amaina y se producen sequías" por lo que las energías renovables no siempre son suficientes para la red eléctrica y hay que recurrir a las centrales nucleares y de gas.

"Aquí es donde la cosa se complica"

"Y aquí es donde la cosa se complica. En el mercado mayorista de energía, los precios se fijan en función del coste de la última fuente de energía que se incorpora a la red eléctrica. Dado que España recurre en último lugar a las centrales de gas, son esas compañías las que suelen fijar el precio más alto, lo que eleva los costes en general", avisa.

Por eso, su conclusión es clara: "Los consumidores reciben facturas de electricidad más elevadas y, a menudo, los hogares acaban pagando tanto como muchos de sus vecinos europeos. Sánchez tiene razón al decir que, el sábado pasado, la electricidad en España costó mucho menos que en Francia y Alemania. Pero no siempre es así".