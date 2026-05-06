Un estudiante andaluz de Ciencias Políticas da la lección del día a Manuel Gavira (Vox) por esto que dice en el debate de las elecciones

El estudiante de Ciencias Políticas y creador de contenido conocido en redes sociales como @ElBarrioQuirantes ha hecho una sincera reflexión tras presenciar el primer debate de las elecciones andaluzas el pasado lunes en RTVE y escuchar lo que dijo Manuel Gavira, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, sobre los menores extranjeros no acompañados, a los que la ultraderecha llama "menas".

Esto es lo que dijo Gavira en el debate: "En Andalucía tenemos un problema con los servicios sociales, está claro, está fuera de toda duda. Lo tenemos en la atención sanitaria, en la educación, tenemos un problema en la dependencia. Siguen falleciendo 7.000 andaluces al año esperando las ayudas y, mientras esto pasa, viene uno de fuera, un menor, 4.500 euros al mes".

En el vídeo publicado en TikTok, el estudiante no se ha dejado nada en el tintero: "Yo me quedé flipando con una cosa y es que el candidato de Vox no paraba de decir que los culpables de lo mal que está la situación de los servicios públicos eran los menas".

"A los menores no se les toca"

"Yo pienso y quiero pensar que, independientemente de la ideología que tengamos cada uno, tenemos un consenso, algo que nos une. Y una cosa que nos debería unir es que a los menores no se les toca, que no son culpables de un sistema ineficaz que es del gobierno de la Junta de Andalucía", ha reivindicado.

Además, ha defendido que un país decente es aquel que "si ve a un niño solo, extranjero o nacional, lo recoge y le da de comer y le da dónde dormir": "En un país decente salvamos a la gente, en un país decente somos solidarios".

Remata con el deseo de creer que España es un país decente y por eso los andaluces "tenemos que salir a votar el 17 de mayo".

El dardo a Abascal

Recientemente, también ha criticado los insultos de Santiago Abascal a Pedro Sánchez. Hace una semana le llamó "el mierda del presidente del Gobierno", mientras que a Marlaska lo tildó de "rata": "¿Cuándo hemos dejado que este lenguaje barriobajero y de persona poco educada y poco inteligente sea el lenguaje de nuestros políticos?".

"Deberían representar a lo que de verdad es la sociedad española, una educada, valiente, solidaria... Pero hay representantes que están muy alejados de esa imagen que yo estoy describiendo", ha concluido.