Un andaluz arrasa al definir este destacado momento de Juanma Moreno con los papeles en el debate de las elecciones

Juanma Moreno fue uno de los protagonistas del primer gran debate de las elecciones andaluzas, marcadas por el servicio público sanitario de la región. El candidato del PP a ser reelegido como presidente de la Junta de Andalucía apeló a la "estabilidad", el empleo y unos servicios que, según defendió, han ido mejorando progresivamente.

Por otro lado, la izquierda cargó contra las largas listas de espera y la saturación en la atención primaria, además de las crecientes dificultades para acceder a especialistas. Entre los momentos más destacados estuvo la pequeña riña entre Antonio Maíllo (Por Andalucía) y Juanma Moreno (PP), quien le dejó caer: "¿Dónde está usted por un sillón?".

Maíllo, por su parte, no dudó en replicar de forma clara y muchos en redes sociales lo proclaman ganador del rifirrafe por el "zasca": "¿Por un sillón? ¿Yo que vengo de un instituto y usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público? Me va a decir usted que ha vivido de la política toda su vida, que no sabe lo que es trabajar, ni conseguir una beca, ni hacer una oposición?". Y remató preguntándole: "¿Me va a dar lecciones a mí de lo que yo llevo trabajando 35 años en la enseñanza pública?".

"El gran perdedor de la noche"

Entre las reacciones ha destacado la de Rafa Domínguez, un graduado en Derecho y Ciencias Políticas andaluz que defiende a la clase obrera en redes sociales como TikTok (@Rafadguezz) y que ha definido el papel de Juanma Moreno en este primer debate.

"No sé si visteis ayer el debate de Televisión Española, pero esta imagen resume a la perfección lo que fue ayer Moreno Bonilla: el gran PERDEDOR de la noche", ha destacado al inicio del vídeo, refiriéndose a una imagen muy compartida en redes sociales en la que se ve al candidato del PP con un buen montón de papeles, que tuvo incluso que apartar del atril.

"Parece el abogado de 'La Que Se Avecina'

"Un señor cargado de papeles, perdido, sin saber qué decir. A mí me recordó a José Ignacio, el abogado este de La Que Se Avecina, muchos papeles porque asesores tiene por un tubo", ha analizado. Ha destacado, además, que Bonilla es alguien acostumbrado a que le entrevisten "Ana Rosa Quintana y Susana Grito" para contar "su relato".

Sin embargo, tiene clarísimo que si le sacan de su "burbuja" y "lo pones a hablar de la realidad de la calle, de las mujeres con cáncer de mama a las que no ha avisado, de la sanidad pública, de la dependencia y de los chavales que se quedan fuera de su FG, ahí, por lo que sea, se pone nervioso".