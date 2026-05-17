"Ciudad fantasma": los hoteles de Dubái piden a los turistas que regresen tras perder 2,5 millones de pasajeros por la guerra de Irán

Durante años, Dubái se ha convertido en el símbolo de crecimiento turístico ilimitado. Rascacielos imposibles, hoteles de lujo, centros comerciales gigantescos, aeropuertos inmensos y una apuesta constante por atraer visitantes de todo el mundo.

Una ciudad que ha construido buena parte de su economía alrededor de una idea clara: el turismo debía crecer siempre. Una ciudad diseñada para atraer constantemente más visitantes, más lujo y más inversión.

Pero la dependencia extrema de este modelo también tiene un lado frágil. Cuando el contexto internacional se complica, las ciudades que viven casi exclusivamente del turismo sienten el impacto de forma inmediata.

Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Dubái. La escalada del conflicto con Irán y el temor a una mayor inestabilidad en Oriente Medio han provocado una caída drástica del tráfico aéreo y una imagen poco habitual en uno de los destinos más transitados del planeta: hoteles vacíos y calles mucho más tranquilas de lo normal.

Una caída de millones de pasajeros

Según recoge el diario británico Express, Dubái ha perdido alrededor de 2,5 millones de pasajeros debido a la situación derivada de la guerra con Irán, lo cual ha afectado gravemente a toda la infraestructura turística del país.

La caída ha afectado directamente a hoteles, restaurantes y negocios vinculados al turismo, que ahora intentan recuperar visitantes en plena incertidumbre internacional.

Algunos empresarios describen la situación con términos poco habituales en una ciudad acostumbrada al movimiento constante. “Parece una ciudad fantasma”, señalan con inquietud.

Una imagen que contrasta radicalmente con la Dubái habitual: aeropuertos llenos, playas abarrotadas y una actividad turística prácticamente ininterrumpida durante todo el año.

El riesgo de depender demasiado del turismo

Lo ocurrido en Dubái vuelve a poner sobre la mesa un debate que afecta a muchas ciudades del mundo: qué ocurre cuando gran parte de la economía depende casi exclusivamente de que sigan llegando visitantes.

El turismo muchas veces genera riqueza y empleo, pero también hace que determinados destinos sean especialmente vulnerables a cualquier crisis internacional.

En este caso, el miedo a una posible escalada militar en Oriente Medio ha llevado a muchos viajeros a cancelar o aplazar sus planes.

El efecto ha sido drástico e inmediato en una ciudad donde el turismo representa una parte esencial de la actividad económica, lo cual demuestra la vulnerabilidad del país al sustentarse tanto sobre este sector y su enorme exposición a factores externos que no puede controlar.

Hoteles vacíos y descuentos para atraer viajeros

Ante la caída de visitantes, muchos hoteles y negocios turísticos han empezado a lanzar ofertas y campañas para intentar recuperar demanda, ofreciendo importantes descuentos para convencer a los turistas de que regresen pese al contexto geopolítico.

El problema es que el miedo suele ser difícil de combatir. Cuando una región aparece asociada a tensiones internacionales, muchos viajeros optan directamente por destinos alternativos.

Y aunque Dubái sigue siendo uno de los grandes destinos turísticos del mundo y probablemente volverá a recuperar visitantes cuando la situación internacional se estabilice y el susto se pase, el episodio deja una lección clara: cualquier ciudad puede verse afectada de forma muy rápida por cambios geopolíticos.