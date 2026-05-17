Gonzalo Miró se pronuncia, siendo muy fiel a su estilo, sobre lo que han dicho Mariló Montero y Ayuso de Sánchez

El periodista Gonzalo Miró ha asistido este sábado al programa de TVE Malas Lenguas noche, conducido por Jesús Cintora, y no ha dudado en pronunciarse a la última polémica que han protagonizado la periodista Mariló Montero y Ayuso, durante una entrevista a la líder autonómica en Telemadrid.

"Pedro Sánchez es capaz de inventarse cualquier cosa para no convocar elecciones en el 2027. Incluso, hay quién dice que podría hasta fomentar catástrofes como otra nueva pandemia. ¿Cree que sería capaz Sánchez de no convocar elecciones ni en 2027?", cuestionó Montero a la presidenta madrileña.

Ayuso, lejos de tirar por tierra la teoría de la periodista durante la entrevista en Diario de la noche, no dudó en seguir en la misma línea. "El hecho de que simplemente nos planteemos, se lo plantee tanta gente, nos dice hasta dónde hemos llegado", expuso.

La opinión de Gonzalo Miró

Al ver estas declaraciones y ser preguntado por ellas, Gonzalo Miró, que fue compañero de Mariló Montero y tuvo sus más y sus menos con la periodista en Espejo Público, no ha dudado en dejar clara su opinión.

"Entiendo que el gran poder de Ayuso no es su argumentario parlamentario. Yo creo que el gran poder de Ayuso es convencer a la gente. Ha conseguido convencer a la gran mayoría de sus votantes de que Pedro Sánchez come niños", ha defendido.

El periodista ha señalado que, "para eso", la presidenta madrileña lo ha tenido que hacer "con el beneplácito y el compadreo de muchísimos medios de comunicación que se han dedicado a propagar una serie de bulos y de mentiras y, sobre todo, a no enfrentar el tipo de estupideces que estamos escuchando".

"Es que no se sostienen. Da carcajadas, si no fuera tan grave como que es la máxima mandataria de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado Gonzalo Miró en el programa de TVE.

No ha sido el único que ha reaccionado en las últimas horas. El periodista Javier Aroca también reaccionó desde el programa de Cintora este viernes a la cuestión de Mariló Montero y la respuesta de Ayuso.

"Es absolutamente delirante y extravagante. A nadie se le ocurre que un presidente, no solamente de España, sino de cualquier país, pueda provocar una pandemia con motivos electorales", aseguró.

""Es absolutamente delirante, pero no incoherente. Forma parte del discurso, del dictado, de una determinada manera de entender la política que tienen sus adeptos. Esto es trumpismo", continuó el periodista durante su turno de crítica.