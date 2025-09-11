Un experto advierte de lo peligroso que es comerse así la hamburguesa: mucho cuidado con los niños

El usuario de TikTok Charlito Cooks (@charlito_cook), especializado en contenido sobre gastronomía, ha advertido a los consumidores sobre lo peligroso que es comerse la hamburguesa poco hecha, y especialmente para los niños.

"¿Por qué esto se considera relativamente seguro comerlo poco hecho y sin embargo esto se considera bastante peligroso? Y en el caso de los niños puede ser especialmente grave", ha comenzado preguntando el tiktoker, enseñando primero un trozo de carne de ternera y después una hamburguesa también de ternera.

"Alguno pensará, ¿por qué? Si al fin y al cabo es la misma carne. Y así es, pero aquí pasa una cosa. Normalmente este tipo de intoxicaciones suelen darse por salmonella o E. coli", ha apuntado el experto.

"Imaginaos que esta sal son estos bichitos de los que estamos hablando. Y lo que hago es llegar, tocar aquí con la manaza, ahora coger la carne, manipularla, la restriego por toda esta porquería... Y aquí ahora lo que tenemos es carne contaminada", ha explicado el experto, tirando un poco de sal por encima de una tabla de madera donde está apoyada la carne.

"Pero si os fijáis la contaminación está solamente en la superficie. Si esta carne contaminada ahora la meto en una picadora, lo que he hecho aquí no es solamente contaminar toda la carne también por dentro, sino la propia picadora y los utensilios que estoy utilizando", ha asegurado el usuario.

"Y todo lo que siga picando aquí va a estar igualmente contaminado. Cuando meto este filete en esta plancha que está a más de 200 grados, cualquier bichito que haya en la superficie se va a volatilizar. Y lo que hago es sellarlo bien por todos los lados", ha relatado el especialista.

"Sin embargo, en la hamburguesa las bacterias no solamente están en el exterior, también están en el interior", ha comparado el creador de contenido, demostrando visualmente el ejemplo.

"Igualmente importante es también la higiene. Limpiar bien las superficies en las que estás trabajando, las manos, y no utilizar, por ejemplo, los mismos cuchillos o pinzas para la carne cruda que para la carne cocinada", ha señalado Charlito.

"Lo que para un adulto no suele tener muchas complicaciones, más allá de unos días con diarrea o ingresado en un hospital, a un niño te lo puedes llevar a otro barrio", ha alertado el experto en gastronomía.

"Así que aquí tienes tres opciones. Una, pides que te cocinen la hamburguesa por completo. Dos, que es la que suelo hacer yo, pedir hamburguesas tipo smash, que son más finitas y es más fácil que el calor penetre por completo", ha enumerado el creador de contenido.

"O tres, eres consciente de que te estás arriesgando. Pero por favor, no lo hagas con los niños. ¿Esto que te he contado quiere decir que comerte un filete o una chuleta en este punto es 100% seguro? Tampoco. Simplemente que el riesgo es muchísimo menor", ha destacado el tiktoker.

"Y salvo que la carne haya tenido algún corte, alguna penetración y las bacterias hayan entrado hacia adentro, se puede decir que es bastante seguro", ha puntualizado el experto.

"Pero incluso con este tipo de cortes no te la juegues con los niños. Dadles la carne siempre bien cocinada. Fijaos cómo tengo que dejarla para que esté cocinada por completo, y aún así aún tiene algún puntito rosita", ha manifestado Charlito.

"El calor no llega a penetrar en el interior y siempre va a estar ahí ese riesgo. Yo más de una y más de dos veces me he comido alguna hamburguesa muy poquito hecha, pero suele ser en sitios de total confianza y huyendo de eventos de estos mega masificados que nunca sabes lo que puede pasar", ha concluido el tiktoker.