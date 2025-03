Un experto cata la mezcla de cerveza más comentada últimamente y emite una sorprendente sentencia

Sergio Estévez, experto en catas y popular en TikTok por su canal @locatamos, ha probado, a petición de sus seguidores, una mezcla que se está comentando mucho a raíz de las alabanzas de un sumiller mexicano, que le dio un 9,5 sobre 10: la cerveza con una bebida láctea tipo L Casei.

El especialista aborda la prueba con una mezcla de curiosidad, escepticismo y cierto asco. "Como muchos de vosotros creéis que yo tengo un estómago a prueba de bombas, pues digo va, vamos a catarlo y a ver qué tal está", señala.

Luego abre la cerveza apuntando que es Estrella Galicia y dejando claro que la marca, "pobre gente", no tiene nada que ver con el experimento. Dicho eso, mezcla esa bebida con el lácteo entre risas nerviosas y anticipando que eso puede ser "enfermería o puerta grande".

"No me vayáis ahora a los bares de España pidiendo esto de aquí", pide antes de mostrarse irónico: "Qué apetecible se ve, qué rico. Jolines".

Una vez dicho eso, lo huele y empiezan las sorpresas: "Pues en nariz... me huele súper floral. Me tiene notas de eso, de leche, de yogur, pero muy florales, llenas de cereal, divertidas...".

Luego lo prueba con un mejor resultado del que se esperaba: "A ver, pedírmelo de primeras... no. Tiene que ser que sólo quede ya cerveza y yogur. Pero, pero, pero... he de decir que la mezcla no me ha parecido mala. De 9,5 no, pero de 7 o 7,5 por qué no".

"Esto puede ir muy bien si tienes problemas de tránsito intestinal, necesitas un momento All-Bran como muy forzado, te tomas uno de estos y yo creo que te puedes tirar en la taza 10 o 15 minutos tranquilamente", sentencia.