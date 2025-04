Un experto trata de responder a la razón por la que no venden yogures sabor naranja en los supermercados

"¿Por qué no existe el yogur clásico de naranja? En cualquier supermercado hay muchos tipos de yogures y de sabores, hay cosas como plátanos, limón o fresa, pero no hay de naranja. Si existe el de limón, ¿por qué no hay de naranja?". Esta es la pregunta que ha lanzado el usuario Luis Valmont, con más de 11.000 seguidores en su perfil.

El creador de contenido ha contado que sí que tienen algunas marcas algunos yogures de naranjas, pero todos con un matiz, que es que son yogures "con trozos de naranjas o de mermelada de naranjas, pero que no son aromatizados".

"En cambio, si buscamos anuncios de los 70 y 80 sí que se vendía yogures de naranjas de todas las marcas importantes en España", ha recordado el usuario, antes de lanzar una nueva pregunta.

"¿Si antes se vendían y ahora no podemos deducir que es porque el sabor de la naranja en España no triunfan?", se ha preguntado. Sin embargo, ha procedido a buscar a nivel internacional si se venden yogures de este estilo.

"Por lo que podemos encontrarlo en otros países podemos decir que España ha sido de los pocos países que se ha vendido este yogur sabor naranja. En Francia, Italia, Brasil o Alemania no hay de naranja que sea el clásico de toda la vida, en algunos sitios sí han ido acompañado de otros sabores", ha detallado.

El experto ha añadido que solo ha podido encontrar que en Estados Unidos se había lanzado un producto similar en los 70, pero que ya no existen ahora.

"No hay una respuesta clara para responder a esta pregunta por la poca información que hay, pero sí que encontramos varias teorías. La primera es que sencillamente a la gente no le gusta el sabor de la naranja en un yogur, cosa que se puede llegar a entender porque tampoco hay muchos batidos en el mercado, aunque sí refrescos, helados y zumos", comienza intentando responder a la cuestión de por qué no hay yogures con este sabor.

"La segunda es porque no se ha conseguido un aromatizante artificial tan logrado como el de limón o fresa", prosigue.

Sin embargo, la que más le gusta y le convence es la tercera y última teoría: "La última es que aunque se podía haber conseguido un aromatizante más logrado que sí sepa a naranja, los fabricantes de yogures están más preocupados en conseguir nuevos sabores con las líneas de producto que parecen más saludables como los yogures proteicos, griegos, o 0%, no sería nada atractivo el lanzamiento de un yogur d toda la vida sabor naranja".