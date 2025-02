Un famoso tiktoker mexicano va a DiverXo, de Dabiz Muñoz, enseña el precio del café y los comentarios son oro

El creador de contenido mexicano @soyelarturito ha viajado a España y está subiendo a sus redes las visitas que está haciendo a restaurantes de las ciudades por las que va pasando.

Hace unos días estuvo en DiverXo, el restaurante de tres estrellas Michelín de Dabiz Muñoz en Madrid, y ha salido encantado con su visita. Lo primero que ha explicado es que el menú degustación vale 450 euros.

"Este es el único restaurante en Madrid con tres estrellas Michelín y el cuarto mejor del mundo", ha comentado al inicio del vídeo, que dura unos cinco minutos y donde enseña todo los pases del menú.

"La cocina de David no tiene sentido. Es un circo de sabores y definitivamente de las experiencias más locas que he vivido en el mundo de la gastronomía. Es como el chef rebelde de la gastronomía y me mama, no te olvides llevar tu vaselina que esta experiencia cuesta 450 euros sin maridaje", ha proseguido contando.

Después de alucinar con todo el menú y alabar la creatividad de Muñoz ha compartido una foto del ticket, donde se puede ver que, además de los menús, la cerveza vale 6,5 euros, el café 5 euros, la copa de vino 35 euros y la Coca-cola 7 euros.

Los comentarios, en su mayoría de seguidores mexicanos, son bastante graciosos e ingeniosos.

A mi me da miedo ir a un restaurante de ese nivel y comerme la decoración", "Poco se habla de los 35 pavos que cuesta una copa de vino", "Una Cocacola de 7€. La ha hecho él a mano o como?", "Y yo comiéndome unos tacos dorados de papa mientras veo el video" y "parece una galaxia" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

También muchos otros que dicen que esta experiencia, por ese dinero, merece la pena porque es lo más parecido al arte que hay ahora mismo gastronómicamente hablando: "Hay muchísima comida, mucho trabajo y mucha experiencia. Es total innovación y riesgo. Creo que los vale. Otra cosa es que mucha gente no los podamos pagar".