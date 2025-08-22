Un historiador ve lo que ha dicho Javier Bardem sobre Israel y su reacción acumula miles 'me gusta'

El actor Javier Bardem está en boca de muchos en las últimas horas, entre ellos, el licenciado en Historia Antigua y Arqueología, Pedro López, (@Von_Aurre en la red social X), tras el tajante mensaje que ha compartido este jueves en Instagram contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en La lista de Schindler? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento", ha asegurado.

Javier Bardem ha defendido, junto a un vídeo en el que se ve disparos de militares israelíes, que lo que están haciendo las tropas de Benjamín Netanyahu en Gaza "representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad".

"Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", ha señalado.

Tras ver el mensaje de Javier Bardem, el licenciado en Historia Antigua y Arqueología, Pedro López, ha dejado una escueta reacción que ya acumula más de 2.000 me gusta: "A Javier Bardem se le acabará la carrera en Hollywood, pero al menos se irá con la cabeza bien alta".