Australia concede visados humanitarios a las jugadoras de fútbol iraníes que no cantaron el himno

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha confirmado que Australia ha concedido visados humanitarios a cinco jugadoras de fútbol iraníes que se negaron a cantar el himno de su país a principios de mes en un partido de la Copa Asiática, un paso que llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciara la situación y reclamara a Australia que concediera asilo a las deportistas.

"Hemos expedido cinco visados humanitarios a miembros de la selección femenina de fútbol de Irán. Llevamos tiempo preparándonos para esto. Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres", ha afirmado el dirigente australiano sobre el caso de las futbolistas iraníes, que según medios australianos habían desertado la jornada previa para evitar volver al país por miedo a las represalias tras no cantar el himno en protesta a la situación interna de Irán.

"Aquí están a salvo y deben sentirse como en casa", ha recalcado Albanese en unas declaraciones que llegan después de que Trump sacara a la palestra la situación de las futbolistas iraníes y urgiera a las autoridades australianas a ofrecerles asilo, tras señalar que Estados Unidos las acogería si Albanese no daba el paso.

Este martes, el ministro del Interior, Tony Burke, ha confirmado que se han hecho los trámites para conceder el asilo a las futbolistas. Culminan así conversaciones secretas mantenidas las últimas jornadas, según ha desvelado el ministro, que visitó personalmente el hotel donde se hospedaban en la ciudad de Gold Coast.

"Una vez que todo se firmó anoche, hubo muchas fotos, mucha celebración", ha indicado, señalando que las jugadoras iraníes son "grandes atletas y personas, y se sentirán como en casa en Australia".

Burke ha desvelado que el Ejecutivo australiano mantenía conversaciones secretas con las jugadoras durante días, y ha tendido la mano a que el resto del equipo iraní, unas 15 integrantes, se puedan quedar en Australia. "Aunque la oferta sigue vigente para otras integrantes del equipo, es muy posible y, de hecho, probable que no todas las mujeres del equipo decidan aprovechar la oportunidad que Australia les ofrece", ha indicado.

Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi se negaron a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo en el marco de la Copa Asiática Femenina. Las jugadoras fueron calificadas como "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación latente por que sufrieran represalias al regresar a Teherán.