Un hostelero cuenta lo que le pasa diariamente con los cuchillos que pone para las tostadas: dice mucho y malo

Un hostelero ha contado algunos comportamientos de clientes que sufre diariamente y lo cierto es que dice mucho y nada bueno de la sociedad.

El hombre enseña que acaba de comprar cuatro botes de jabón para las manos que deja en los baños de su local y subraya que tiene que comprar cada dos o tres días porque los roban. "Esto es para ponerlo aquí para lavar las manos, no para que se lleven cada media hora uno", explica en TikTok.

Lo mismo pasa, según lamenta, con los cuchillos que pone en los desayunos junto a las tostadas, para que los clientes puedan extender la mantequilla, la mermelada o el aceite. "El cuchillo es, para cuando se acaban las tostadas, dejarlo ahí también. Porque todos los días faltan ocho o diez cuchillos. Yo creo que está bien", denuncia.

El hostelero reclama que "el que quiera un cubierto que lo pida, que lo que sobran son cubiertos viejos por ahí": "A ver si vamos respetando un poco las cosas que hay por los negocios, que cuesta mucho dinero tenerlo bien".

El propietario avisa de que exactamente lo mismo pasa con el papel del baño y las cucharitas del café. "La gente se pasa", se lamenta.

"El jabón hay dispensadores fijos en la pared así no llevan nada", dice una persona en los comentarios. Otro: "Pues pon una fijo que así no te lo roban".

"Es triste leer que todo el mundo diga que tiene que poner uno fijo en la pared. ¿Es necesario llevárselo? Es increíble que nos parezca lo normal", se lamenta otra persona. Otros usuarios cuentan experiencias parecidas: "Trabajo en un restaurante y hasta se llevan los floreros. Ya no existen los valores".

"De verdad que no puedo entender ese tipo de cosas. Muchas gracias Lucas por seguir teniendo ese tipo de detalles que tanto se agradecen pese a no ser correspondido por muchos que no entienden el amor que pones en tu trabajo", apunta otra persona.