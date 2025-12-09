Un hostelero da una respuesta para enmarcar a todos aquellos empresarios que se quejan de que "antes se trabajaba más"
"Eso no es liderar. Eso es egoísmo".
Una reciente encuesta de Infojobs revelaba algunos datos preocupantes: dos de cada cinco empleados (40%) hace horas extra, casi en el mismo nivel que el año pasado (41%). Pero ha aumentado el número de trabajadores que asegura no recibir ninguna compensación de forma regulada: el 42% de quien las hace dice que no se las pagan ni le dan días de descanso a cambio, cuatro puntos más que hace un año.
Pese a ello, el pasado cinco de diciembre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamentó que echa en falta "cultura del esfuerzo" para trabajar en sectores donde se necesitan "miles" de trabajadores como hostelería, construcción o transporte, y dijo que es una cuestión de "actitud" porque en el Estado hay tres millones de parados si se contabilizan "de verdad".
A su juicio, el "gran problema" laboral de España es "el elevado absentismo laboral existente" y ha resaltado que las bajas labores se concentran en lunes y viernes y que "un millón y medio de personas faltan cada día al trabajo en el Estado".
En medio de ese contexto, Ricardo Gil, hostelero conocido en TikTok como @empresario_hostelero, se ha pronunciado sobre todos aquellos empresarios que presumen de que "antes se trabajaba más". En su opinión, quien dice eso "presume de explotación".
"Estás siendo una víctima de un sistema antiguo"
Ha respondido así a quienes dicen que "antes se trabajaban 16 horas y no pasaba nada o "es que ahora trabajáis 12 horas y os quejáis".
"¡Joder, hace 50 años, tío, o 40 años! Pero ahora no es así. Pero si el modelo de trabajo son ocho. No te estás comparando con un héroe por trabajar 12 horas. Estás siendo una víctima de un sistema antiguo y una víctima que has admitido ser ese tipo de víctima. Otros no lo admitieron", asegura Gil.
"Con lo cual, no podemos alardear de que ahora no se trabaja nada y antes trabajábamos 16 horas porque no es el caso. Estamos en el 2025. Dice que con 12 horas ya se cansan. ¡Pero que son ocho! Y yo soy empresario y mi gente no trabaja ni nueve ni diez horas. Trabaja ocho. Así que exigir el sacrificio que tú viviste en tu tiempo de trabajar 16 horas al día y no quejarte... eso no es liderar. Eso es egoísmo", zanja.