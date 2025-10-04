Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un ingeniero informático intenta pagar una multa de aparcamiento por internet: lo que le pasa es para que hasta la DGT tome nota
Virales

Virales

Un ingeniero informático intenta pagar una multa de aparcamiento por internet: lo que le pasa es para que hasta la DGT tome nota

"No imaginaba lo que se me venía encima…".

Sergio Coto
Sergio Coto
El tuit publicado por el ingeniero informático Jaime Gómez-ObregónX

El conocido ingeniero informático Jaime Gómez-Obregón ha publicado un hilo en la red social X en el que ha expuesto la situación que vivido con su ordenador a la hora de ir a pagar por internet una multa de aparcamiento.

Tal y como ha explicado en la publicación, ha detallado que se trataba de una sanción de 45 euros por haber aparcado en zona azul y no tener el ticket del parquímetro en hora. "Intenté pagarla en la sede electrónica de mi ayuntamiento. Por internet. No imaginaba lo que se me venía encima…", ha detallado.

En el hilo, Jaime Gómez-Obregón ha contado que cuando señalaba el importe a pagar e intentaba hacerlo, "el trámite fallaba". "Una y otra vez. Probé con varios navegadores, pero siempre aparecía el mismo inespecífico mensaje de error: 'Los datos no son correctos'. ¿Qué estaba haciendo mal?", ha cuestionado.

Lo que a él le llamaba la atención era que la propia página web del ayuntamiento "me preguntaba el importe de la multa". "¿Por qué, si sois vosotros quienes me habéis multado? Escribí '45' en el campo 'Importe'. Error. Solo cuando escribí '45,00' el trámite funcionó y conseguí abonar la sanción", ha explicado.

Ante esta situación, el conocido ingeniero informático ha asegurado que hay ocasiones en las que "los trámites digitales nos provocan una transición emocional", es decir, pasar de estar bien a estar mal. "En las interacciones digitales con el Estado, esto es una gigantesca y silenciosa fábrica de ciudadanos desafectos", ha expuesto.

Tras lo ocurrido con la multa, ha defendido que la calidad de la Administración electrónica "tiene un impacto directo en nuestra percepción de la democracia". "Los organismos públicos contratan software a fabricantes, que lo despliegan para que la ciudadanía lo utilice. Pero, como ciudadano, ¿cómo puedes reportar un problema?", ha cuestionado.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Nos toca librar esta pelea. Con humor. Con sarcasmo. Con irreverencia. Es la pelea por un cambio en la cultura digital de nuestras instituciones. Nos jugamos la democracia en ella", ha sentenciado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 