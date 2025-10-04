Un ingeniero informático intenta pagar una multa de aparcamiento por internet: lo que le pasa es para que hasta la DGT tome nota

El conocido ingeniero informático Jaime Gómez-Obregón ha publicado un hilo en la red social X en el que ha expuesto la situación que vivido con su ordenador a la hora de ir a pagar por internet una multa de aparcamiento.

Tal y como ha explicado en la publicación, ha detallado que se trataba de una sanción de 45 euros por haber aparcado en zona azul y no tener el ticket del parquímetro en hora. "Intenté pagarla en la sede electrónica de mi ayuntamiento. Por internet. No imaginaba lo que se me venía encima…", ha detallado.

En el hilo, Jaime Gómez-Obregón ha contado que cuando señalaba el importe a pagar e intentaba hacerlo, "el trámite fallaba". "Una y otra vez. Probé con varios navegadores, pero siempre aparecía el mismo inespecífico mensaje de error: 'Los datos no son correctos'. ¿Qué estaba haciendo mal?", ha cuestionado.

Lo que a él le llamaba la atención era que la propia página web del ayuntamiento "me preguntaba el importe de la multa". "¿Por qué, si sois vosotros quienes me habéis multado? Escribí '45' en el campo 'Importe'. Error. Solo cuando escribí '45,00' el trámite funcionó y conseguí abonar la sanción", ha explicado.

Ante esta situación, el conocido ingeniero informático ha asegurado que hay ocasiones en las que "los trámites digitales nos provocan una transición emocional", es decir, pasar de estar bien a estar mal. "En las interacciones digitales con el Estado, esto es una gigantesca y silenciosa fábrica de ciudadanos desafectos", ha expuesto.

Tras lo ocurrido con la multa, ha defendido que la calidad de la Administración electrónica "tiene un impacto directo en nuestra percepción de la democracia". "Los organismos públicos contratan software a fabricantes, que lo despliegan para que la ciudadanía lo utilice. Pero, como ciudadano, ¿cómo puedes reportar un problema?", ha cuestionado.

"Nos toca librar esta pelea. Con humor. Con sarcasmo. Con irreverencia. Es la pelea por un cambio en la cultura digital de nuestras instituciones. Nos jugamos la democracia en ella", ha sentenciado.