Cómo las continuas filtraciones de Apple han arruinado el efecto sorpresa en sus nuevos productos

Foto de archivo de las Apple Vision Pro en la sede de Apple en Cupertino.

Se acabaron los tiempos de la sorpresa en Apple. Aunque en cada keynote de la compañía de Tim Cook siguen sin darse detalles sobre los productos que se darán a conocer, sólo avisan de la fecha y la hora del evento, los rumores y las filtraciones que circulan desde meses atrás cada vez están más en lo cierto.

La cosa ha cambiado por completo desde que aquel 29 de junio de 2007, Steve Jobs decidió dar a conocer al mundo un producto que terminaría siendo revolucionario: el primer iPhone. 18 años después, la sorpresa es cada vez menor y para muestra, el Apple Event del pasado mes de septiembre.

Tim Cook y el equipo de Apple dio a conocer el nuevo iPhone 17, el iPhone 17 Pro, pero también la gran novedad: el iPhone Air, el teléfono más delgado de la historia del gigante tecnológico estadounidense.

Pero el lanzamiento del dispositivo innovador de la compañía con sede en Cupertino, por desgracia, no fue para nada una sorpresa. El pasado 16 de marzo, el analista y experto en Apple Mark Gurman ya habló en Bloomberg de que se iba a lanzar el iPhone Air. Por lo que la principal novedad, no cumplió con su cometido.

Filtraciones desde Rusia

Aunque en la pasada keynote sólo faltaba por saber qué dispositivos acompañarían a los tres nuevos teléfonos de la compañía de Tim Cook, las filtraciones no se han detenido ni tras el Apple Event.

Después de que se diese a conocer el nuevo iPhone Air, muchos han sido los rumores que han surgido sobre la apuesta de la firma de Cupertino por algo que ya está haciendo Meta: unas gafas inteligentes para utilizar a diario, más livianas que las Vision Pro.

Mark Gurman lleva tiempo asegurando que Apple está centrando sus esfuerzos en sacar adelante unas nuevas gafas inteligentes para, en principio, el año 2027. Busca no quedarse atrás en el mercado y hacer competencia a la compañía de Mark Zuckeberg. De hecho, el analista de Bloomberg aseguró este miércoles que personas cercanas a Apple ese impulso implicaría un retraso de la nueva generación de las Vision Pro.

Pero entre tanto rumor, han vuelto a producirse varias filtraciones con los próximos dispositivos de la compañía estadounidense. Una de ellas, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, la ha hecho un youtuber ruso.

Como ya pasó en 2024 con la filtración del MacBook Pro M4, el youtuber Wylsacom, con más de 11 millones de suscriptores en YouTube, ha publicado un nuevo vídeo en el que ha hecho un unboxing del iPad Pro M5 semanas antes de que se de a conocer de forma oficial.

Pero también desde EEUU

Pero no ha sido la única filtración de las últimas horas. Desde Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) norteamericana ha filtrado por error los nuevos productos que Apple tiene previsto anunciar en los próximos días.

En un informe al que ha tenido acceso MacRumors, el regulador de las comunicaciones estadounidense ha confirmado que la compañía de Tim Cook está trabajando en la actualización de las Vision Pro. Aunque no lo nombra, sí que habla de un dispositivo con montaje en la cabeza diseñado por Apple y con el número de modelo A3416.

Y no es la única filtración, ya que el pasado martes el mismo medio informó de que la compañía de Tim Cook está poniendo en marcha una nueva versión del MacBook Pro y el nuevo iPad Pro.

Ese "one more thing" de Steve Jobs, esa expectación en cada keynote por qué iba a ser lo siguiente que Apple iba a sacar, está quedándose cada vez más relegada a un segundo o tercer plano. Los rumores y las filtraciones cada vez son más fiables y arruinan un efecto sorpresa que brilla por su ausencia.