Un inspector desvela el lugar de los hoteles donde más gérmenes hay (y no es el mando de la tele)

Llega el verano y, con él, el tiempo para relajarse y descansar en los hoteles. Aunque ojo: conviene no bajar la guardia y ser consciente de que también hay que guardar unas mínimas precauciones.

El diario estadounidense The Washington Post ha entrevistado a una inspectora de hoteles que ha tomado muestras de gérmenes de los puntos más críticos de las habitaciones.

¿La conclusión? Es clara: dice que hace un tiempo el lugar donde más bacterias se acumulaban eran los mandos a distancia de las teles, pero que ahora eso ha cambiado y la medalla de oro de la suciedad se la lleva siempre el interruptor de la luz en la puerta de entrada.

Además hay otros elementos que no le gustan mucho en las habitaciones de hoteles porque se suele acumular la suciedad: por ejemplo, los sofás cama porque "pueden no limpiarse tan a fondo como otros muebles" o los vasos y tazas que hay en la habitación, "cuyo servicio de limpieza puede llevarlos o no al lavavajillas". Tampoco se fía mucho de los "cojines decorativos" ni de las cafeteras que hay en ocasiones en las habitaciones porque ha vito vídeos de TikTok se viajeros cocinando ramen allí.

Sus otros mandamientos cuando va a un hotel incluyen tapar la mirilla si está descubierta por motivos de privacidad. Y no usar jamás la plancha de ropa, si la hay, porque puede haber huéspedes que planchen cosas que no sean ropa e incluso la utilicen para cocinar algunos alimentos.

Y más: recomienda llevar siempre zapatillas o chanclas para andar sobre alfombras, "un paraíso de la suciedad y el moho".