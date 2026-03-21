Un irlandés se va de Erasmus a España y alucina por lo que hacen los españoles cuando hace 20º: "Debe ser incómodo"

Conor es un estudiante irlandés que está viviendo una nueva vida temporal en España desde que la eligiera para estudiar durante un año gracias al programa Erasmus, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la formación y educación en Europa. No ha sido el primero, pero ha vivido en sus propias carnes lo que se conoce como un choque cultural.

En sus redes sociales, en el que se hace conocer como 'Conor in Spain' (@conorinspain), habla sobre cómo va siendo su día a día en Salamanca, la ciudad que ha elegido para estudiar. Ha ido relatando qué cosas le han sorprendido de los españoles y algunas curiosidades para que sus compatriotas y seguidores conozcan un poquito más España y, de paso, estén informados en caso de que algún día tomen la misma decisión que Conor.

Y sí que hay algo que le ha dejado completamente alucinado: "Sin importar el clima que haga en España, los españoles siempre usarán chaquetas". Mientras grababa, miró la temperatura y comprobó que en aquel momento hacía 20 grados: "El sol está brillando, hace mucho sol al caminar".

Una sensación térmica diferente

"Estaba sudando mientras caminaba por el lugar y todos los que caminan detrás de mí ahora llevan puestas chaquetas acolchadas grandes, es como si no sintieran el calor o algo así", ha relatado.

Ha añadido, además, que por la disposición de los edificios en plena ciudad, la temperatura realmente se siente como si estuvieran a 25 grados. "Hace tanto calor al caminar que no podría llevar un jersey o estaría empapado de sudor", ha opinado.

"Ya tengo suficiente calor tal como estoy y estas personas andan con abrigos grandes como si fuera pleno invierno. Entiendo que estén más acostumbrados al clima cálido en comparación con nosotros, pero no tiene sentido que no les afecte en lo absoluto", ha concluido.

¿Qué responden los españoles?

Cientos de españoles han respondido a Conor, quien les había preguntado por una justificación. Muchos han respondido que las costumbres son diferentes y que para ellos, con los 20 grados, ya empiezan a notar "frío".

"A las siete de la mañana hace cinco grados, majete, pero además, estamos acostumbrados a más de 40 grados, para nosotros 20 grados es fresquito", ha respondido la usuaria Laura.