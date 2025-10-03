Un italiano va por la calle, ve algo muy habitual en España y sentencia: "Eso en Italia nunca va a pasar"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El usuario de TikTok @davidemilitano, italiano que vive en España, ha puesto el foco en una de sus últimas publicaciones en algo a lo que los españoles estamos muy acostumbrados desde hace ya muchos años pero que, según dice, en Italia no existe ni cree que vaya a existir. 

"Otra cosa que pasa en España y en Italia nunca va a pasar", empieza diciendo antes de recordar: "En un vídeo anterior que hice ya expliqué que los autobuses en Italia son súper viejos, no están cuidados y hay poca organización. En España es totalmente diferente. Los autobuses funcionan, son limpios y son nuevos". 

"Pero la cosa que más sorprende es esta: ahora os la enseño, que vais a flipar. Aquí lo tenéis: L24 o L25, que sería el número del autobús, la zona y los minutos que faltan", explica mientras enseña el típico rótulo en una marquesina de autobús que indica cuántos minutos faltan para que llegue el autobús en cuestión.

"La gente sabe perfectamente cuándo pasa el autobús. Te viene a recoger y cuándo vas a llegar y lo que tienes que esperar. La gente se puede organizar. Me parece maravilloso eso. En Italia vamos que no sabes si vas a llegar, a qué hora vas a coger el autobús... sobre todo para las personas un poquito más mayores sería bonito que Italia mejorase eso", señala.

En los comentarios, hay quien señala que hay métodos incluso más modernos: "En Madrid, donde vivo, hay una aplicación que te indica a qué hora pasan los autobuses urbanos, interurbanos, tren de cercanías y metro, incluso puedes ver el recorrido y las paradas que hay, así sabes cuándo tienes que salir de casa".

En esa misma línea, otra persona subraya: "Incluso hay una app en la que puedes saber desde tu casa los horarios de llegada, así no pierdes tiempo esperando en la parada".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

