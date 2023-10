Un joven cuenta la estafa usando Airbnb que le han hecho al querer alquilar un piso en Australia

El joven usuario @alegallardito un español que vive en Australia, ha contado en su perfil de Tik Tok cómo le han estafado 2.000 dólares cuando quería reservar un piso para vivir en Sidney.

"Os explico cómo ha sido y para los que vengáis a Australia no os pase lo mismo o estéis donde estéis porque es una estafa que por lo visto ahora a todo el mundo le ha pasado", ha señalado.

El joven estaba buscando un piso cuando encontró uno que parecía idílico. Tras ir a verlo y hablar con la casera, esta le dijo que el dinero no le importaba mucho y que prefería priorizar a una persona responsable.

"Era 1 piso increíble de dos habitaciones en el centro de Sídney. Era muy bonito", reconoce, indicando que le decía que era azafata y que se iba a ir a vivir a Madrid la mayor parte del tiempo.

Además, le contó que se iba a hacer a través de Airbnb. "Una aplicación que es superfiable y de las más famosas para pillar pisos", prosigue, contando que le mandó el link para descargar la aplicación móvil. "Es para que veáis cómo estaba de bien hecha la aplicación", relata, añadiendo que incluso si quería hablar con alguien le enviaba a un contacto de la aplicación.

Entonces es cuando la mujer le dijo que tenía que hacer el pago para reservar. "Al ser tan perfecto, no quería que nadie me lo quitase, así que hice cuanto antes un pago de 1.000 de fianza y otros 1.000 del primer mes".

Tras hacer el pago, hasta le llegó un recibo de Airbnb, demostrando lo veraz que parecía. Sin embargo, cuatro días después de hacer ese pago, una noche donde estaba viviendo tuvo problemas para dormir y al día siguiente le vino a la cabeza el piso.

Ahí llamó a la casera para saber el día y la hora exacta a la que iba a ir a ver el piso. Como cuenta, ella ya le había advertido que no se preocupara del dinero porque en caso de no gustarle, Airbnb tiene una política de devolución en caso de finalmente no quererlo. "Estaba tranquilo", opina.

La estafadora ahí ya no le respondía, entonces decidió llamar Airbnb y le dijeron que ese piso no existía. "Habían borrado los correos, la página web, la página de Facebook, todo. Imposible llegar a ellos", remata, contando que ha puesto una denuncia en comisaria y que ha ido al banco a ver si le podían devolver el dinero, pero que estaba difícil.

Finalmente, acaba pidiendo a sus seguidores que tengan cuidado porque está siendo habitual.