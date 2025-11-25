Un magistrado emérito del Tribunal Supremo es cristalino al reaccionar a la futura fiscal general del Estado 

El Gobierno de España ya ha iniciado el procedimiento pertinente para el nombramiento de la nueva fiscal General del Estado, Teresa Peramato, tan solo un día después de que dimitiese de su cargo Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa económica de 7.200 euros por revelación de secretos contra Alberto González Amador, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros.

Una noticia importantísima para el futuro del país y que ha tenido miles de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación. Un caso particular ha sido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, premiado a Jurista del Año de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Derechos Humanos, quien ha compartido su opinión sobre Peramato.

Según ha contado en una entrevista concedida al programa 24 horas de RNE, ha compartido tiempo con ella. "He asistido con ella a multitud de congresos anuales de la Unión Progresista de Fiscales, la conozco", ha pronunciado al principio de la citada entrevista.

"Es una persona que yo destacaría de ella su serenidad, muchas veces en los congresos nos enzarzamos en discusiones, pero Teresa siempre con unn tono pausado e impone paz. Además, tiene una gran experiencia en materia de violencia de género, fue la mano derecha de Soledad Cazorla", ha contado el magistrado emérito.

"Precisamente hace un año, por una vacante que hubo por jubilación, pasó a ser fiscal de sala de una se las secciones de lo penal del Tribunal Supremo, pero parece un GRAN acierto", ha defendido.

"Este es un país muy tensionado"

Para Pallín, España es un país "muy tensionado, incapaz de enfrentarse a los hechos con una cierta serenidad y ponderación". En el final de su intervención no se ha olvidado del presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Ya han dicho que el presidente del Gobierno le va a ordenar cometer delitos. Yo creo que lo que dijo ayer el señor Feijóo y lo que estoy oyendo... Yo le recomendaría que al levantarse y desayunar, que no tomasen demasiados excitantes", ha pronunciado.

"Ya la cosa empieza a ser tediosa y propia de una sociedad con una escasez de calidad de diálogo verdaderamente preocupante", ha concluido.