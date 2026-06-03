Un magistrado emérito del Tribunal Supremo hace una lectura del sumario del 'caso Leire' con una frase sentenciadora

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha hecho una lectura del caso Leire en 24 horas de RNE, presentado por Rosa María Molló, en la que no da crédito a las actuaciones del grupo "en el que participa Leire".

"De los datos que he escuchado y de los que se van conociendo, hay un hecho para mí cierto, que en un momento determinado, no sé si coincide cronológicamente con el inicio de las actuaciones contra Begoña", ha comentado Martín Pallín en primera instancia.

Destaca que "un grupo en el que participan, por supuesto, Leire, Cerdán y más gente, y esto me causa un verdadero asombro, creen que atacando, chantajeando en plenos términos a jueces como la jueza de Badajoz, o a cualquier otro juez que tuviese un asunto, iban a conseguir algo".

"Si la imbecilidad fuera delito"

"Esto es de tamaña imbecilidad e idiotez que yo, si la imbecilidad fuera delito, pues no dudaría en ponerles la pena máxima", ha añadido el magistrado emérito, que ha concluido, tirando de cierta ironía, que lo que supuestamente han hecho "es una ideación que seguramente hay que tomarla después de beber mucho alcohol".

Por otro lado, la propia Rosa María Molló ha hecho su propio análisis tras levantarse el secreto de sumario. "Cuando conocimos por primera vez a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, nos fijamos más en sus excentricidades, sus ganas de cámara, sus declaraciones inconexas, y todo eso junto le restaba credibilidad a ella y a los primeros indicios de trapicheos en los que parecía podía estar envuelta", ha explicado.

Pero tras levantarse el secreto de sumario, peor: "La UCO sitúa a Santos Cerdán como jefe de la trama y Leire Díez aparece como la ejecutora entre 2024 y 2025. La trama buscaba recabar información para proteger al PSOE, al gobierno o al presidente y de todos los casos judiciales que pudieran afectarles".

"También consta que Díez afirmaba tener acceso al 'one' del gobierno, según sus palabras. Y de momento la única reacción oficial a los nuevos datos que han trascendido con la apertura del sumario es la de Óscar López", ha comentado.