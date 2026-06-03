Ignasi Guardans se pregunta, muy irónico, qué pasaría si gobernara la UCO en vez de Pedro Sánchez

Los escándalos que cercan al PSOE están cercando al gobierno de Pedro Sánchez. Pese a la falta de pruebas, los indicios en diferentes causas están ahí, y la oposición no cesa en su intento por acabar con el Ejecutivo.

A la vista de los últimos acontecimientos, el exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans se ha pronunciado en X, donde se ha hecho una pregunta muy llamativa.

"¿Y si cerramos el Parlamento y dejamos que nos gobierne la UCO un tiempo?", ha planteado tras las diferentes investigaciones que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el entorno del PSOE.

Para Guardans, "están tan crecidos con sus opiniones (no hechos policialmente probados: OPINIONES), que a lo mejor nos hacen un buen plan de vivienda; o tienen ideas buenas sobre la financiación autonómica".

El colaborador de la SER se ha mostrado muy irónico al respecto, pues ha recordado que "ni un solo juez ni policía en España fue capaz de inferir quién podía ser M. Rajoy en una lista redactada por el tesorero del PP donde TODOS los demás eran cuadros del partido".

Los últimos casos que afectan al PSOE

A finales de mayo, agentes de la Guardia Civil se personaron durante horas en el cuartel general del partido por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco del llamado caso Leire Díez.

El objetivo de esta actuación judicial era recopilar documentación para aclarar si el PSOE pudo financiar o amparar las actividades de Leire Díez, exmilitante socialista conocida como "la fontanera".

Los investigadores sospechan que pudo existir un sistema de pagos para sufragar estas actuaciones, que incluirían ataques o presiones sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad relacionados con causas que afectaban al PSOE.

El caso ha escalado además por la implicación de figuras relevantes del partido. El juez ha imputado a dirigentes como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, al histórico socialista Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por delitos que van desde organización criminal hasta falsedad documental o tráfico de influencias.

El salto cualitativo llega con las últimas revelaciones del sumario a las que ha tenido acceso El HuffPost. Según esas informaciones, la UCO sostiene que la trama no solo existió, sino que habría actuado “bajo el soporte del PSOE”, contando con infraestructura y apoyo económico para desplegar sus actividades.